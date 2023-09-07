Роналду вперше за 19 років не номіновано на "Золотий м'яч"

Кріштіану Роналду знову без "Золотого м'яча". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri/File Photo

Кар'єра легендарного Кріштіану Роналду наближається до завершення. Колишніх досягнень від португальця чекати не варто.

Тому його вперше з 2003 року й не буде номіновано на "Золотий м'яч".

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Ймовірно, Кріштіану має бути прикро, оскільки головний його конкурент за останні 20 років Ліонель Мессі є одним із фаворитів голосування.

У Мессі лише один конкурент

У 2023 авторитетний журнал France Football, що вручає "Золотий м'яч" з 1956 року, вперше з 2003 року не вніс Роналду до топ-30 претендентів.

Кріштіану раніше вигравав нагороду у 2008-му, 2013-му, 2014-му, 2016-му та 2017-му. Більше за нього в номінації перемагав лише Мессі, у якого сім нагород.

Цього року Мессі має великі шанси знову перемогти завдяки тріумфу збірної Аргентини на чемпіонаті світу.

Завадити Мессі виграти нагороду може норвезький талант Ерлінг Холанд, який виграв з "Манчестер Сіті" АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії.

Список претендентів на "Золотий м'яч":

Карім Бензема (діючий володар);

Ліонель Мессі

Ерлінг Холанд;

Еміліано Мартінес;

Яссін Буну;

Андре Онана;

Рубен Діаш;

Йошка Гвардіол;

Мін Че Кім;

Джамал Мусіала;

Мохамед Салах;

Джуд Беллінгем;

Букайо Сака;

Рандаль Коло Муані;

Кевін де Брюйне;

Бернарду Сілву;

Ілкай Гюндоган;

Родрі;

Хвіча Кварацхелія;

Лука Модріч;

Ніколо Барелла;

Мартін Едегор;

Хуліан Альварес;

Вінісіус Жуніор;

Лаутаро Мартінес;

Антуан Грізман;

Роберт Левандовський;

Кіліан Мбаппе;

Віктор Осімхен;

Харрі Кейн.

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