Роналду вперше за 19 років не номіновано на "Золотий м'яч"
Кар'єра легендарного Кріштіану Роналду наближається до завершення. Колишніх досягнень від португальця чекати не варто.
Тому його вперше з 2003 року й не буде номіновано на "Золотий м'яч".
Ймовірно, Кріштіану має бути прикро, оскільки головний його конкурент за останні 20 років Ліонель Мессі є одним із фаворитів голосування.
У Мессі лише один конкурент
У 2023 авторитетний журнал France Football, що вручає "Золотий м'яч" з 1956 року, вперше з 2003 року не вніс Роналду до топ-30 претендентів.
Кріштіану раніше вигравав нагороду у 2008-му, 2013-му, 2014-му, 2016-му та 2017-му. Більше за нього в номінації перемагав лише Мессі, у якого сім нагород.
Цього року Мессі має великі шанси знову перемогти завдяки тріумфу збірної Аргентини на чемпіонаті світу.
Завадити Мессі виграти нагороду може норвезький талант Ерлінг Холанд, який виграв з "Манчестер Сіті" АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії.
Список претендентів на "Золотий м'яч":
- Карім Бензема (діючий володар);
- Ліонель Мессі
- Ерлінг Холанд;
- Еміліано Мартінес;
- Яссін Буну;
- Андре Онана;
- Рубен Діаш;
- Йошка Гвардіол;
- Мін Че Кім;
- Джамал Мусіала;
- Мохамед Салах;
- Джуд Беллінгем;
- Букайо Сака;
- Рандаль Коло Муані;
- Кевін де Брюйне;
- Бернарду Сілву;
- Ілкай Гюндоган;
- Родрі;
- Хвіча Кварацхелія;
- Лука Модріч;
- Ніколо Барелла;
- Мартін Едегор;
- Хуліан Альварес;
- Вінісіус Жуніор;
- Лаутаро Мартінес;
- Антуан Грізман;
- Роберт Левандовський;
- Кіліан Мбаппе;
- Віктор Осімхен;
- Харрі Кейн.
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