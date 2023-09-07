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Роналду вперше за 19 років не номіновано на "Золотий м'яч"

7 вересня 2023 06:54
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Агабекян Карен
редактор
Роналду вперше за 19 років не номіновано на "Золотий м'яч"
Кріштіану Роналду знову без "Золотого м'яча". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri/File Photo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Кар'єра легендарного Кріштіану Роналду наближається до завершення. Колишніх досягнень від португальця чекати не варто.

Тому його вперше з 2003 року й не буде номіновано на "Золотий м'яч".

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Ймовірно, Кріштіану має бути прикро, оскільки головний його конкурент за останні 20 років Ліонель Мессі є одним із фаворитів голосування.

У Мессі лише один конкурент

У 2023 авторитетний журнал France Football, що вручає "Золотий м'яч" з 1956 року, вперше з 2003 року не вніс Роналду до топ-30 претендентів.

Кріштіану раніше вигравав нагороду у 2008-му, 2013-му, 2014-му, 2016-му та 2017-му. Більше за нього в номінації перемагав лише Мессі, у якого сім нагород.

Цього року Мессі має великі шанси знову перемогти завдяки тріумфу збірної Аргентини на чемпіонаті світу.

Завадити Мессі виграти нагороду може норвезький талант Ерлінг Холанд, який виграв з "Манчестер Сіті" АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії.

Список претендентів на "Золотий м'яч":

  • Карім Бензема (діючий володар);
  • Ліонель Мессі
  • Ерлінг Холанд;
  • Еміліано Мартінес;
  • Яссін Буну;
  • Андре Онана;
  • Рубен Діаш;
  • Йошка Гвардіол;
  • Мін Че Кім;
  • Джамал Мусіала;
  • Мохамед Салах;
  • Джуд Беллінгем;
  • Букайо Сака;
  • Рандаль Коло Муані;
  • Кевін де Брюйне;
  • Бернарду Сілву;
  • Ілкай Гюндоган;
  • Родрі;
  • Хвіча Кварацхелія;
  • Лука Модріч;
  • Ніколо Барелла;
  • Мартін Едегор;
  • Хуліан Альварес;
  • Вінісіус Жуніор;
  • Лаутаро Мартінес;
  • Антуан Грізман;
  • Роберт Левандовський;
  • Кіліан Мбаппе;
  • Віктор Осімхен;
  • Харрі Кейн.

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