Роналду проверили на детекторе лжи: о чем соврал Криштиану

Криштиану Роналду празднует победу. Фото: REUTERS

Лидера сборной Португалии Криштиану Роналду подключили к детектору лжи. Знаменитому футболисту задали несколько сложных вопросов.

Далеко не на все из них Роналду ответил честно, сообщает Binance.

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Криштиану Роналду продолжает оставаться одним из самых популярных футболистов мира. В рамках рекламной кампании одного из известных брендов португалец прошел проверку на детекторе лжи. Ему не задавали неудобные вопросы, но футболист "Аль-Насра" все равно несколько раз ответил неправду.

Что рассказал Криштиану Роналду

Португалец сознательно соврал при ответе на вопрос о том, выиграет ли его национальная команда чемпионат мира-2026. 38-летний Роналду быстро сказал "да", но полиграф показал, что он и сам в это не верит.

Помимо этого Криштиану обманул при ответе на вопрос, храпит ли он по ночам. А еще португалец считает лучшим голом в карьере совсем не тот мяч, о котором говорит.

Криштиану Роналду забивает гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

При этом Роналду действительно собирается играть в футбол до 40 лет. Португалец уверен, что его бомбардирский рекорд не будет побит при жизни Криштиану. И он не готов обменять все трофеи Лиги чемпионов на триумф на Кубке мира.

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