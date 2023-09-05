Роналду перевірили на детекторі брехні: про що збрехав Кріштіану
Лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду підключили до детектора брехні. Знаменитому футболісту поставили кілька складних питань.
Далеко не на всі їх Роналду відповів чесно, повідомляє Binance.
Кріштіану Роналду продовжує залишатися одним із найпопулярніших футболістів світу. У рамках рекламної кампанії одного із відомих брендів португалець пройшов перевірку на детекторі брехні. Йому не ставили незручні питання, але футболіст "Аль-Насра" все одно кілька разів відповів неправду.
Що розповів Кріштіану Роналду
Португалець свідомо збрехав, відповідаючи на запитання про те, чи виграє його національна команда чемпіонат світу-2026. 38-річний Роналду швидко сказав "так", але поліграф показав, що він і сам у це не вірить.
Крім цього, Кріштіану обдурив при відповіді на запитання, чи хропе він ночами. А ще португалець вважає найкращим голом у кар'єрі зовсім не той м'яч, про який говорить.
При цьому Роналду справді збирається грати у футбол до 40 років. Португалець упевнений, що його бомбардирський рекорд не буде побитий за життя Кріштіану. І він не готовий обміняти усі трофеї Ліги чемпіонів на тріумф на Кубку світу.
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