Роналду перевірили на детекторі брехні: про що збрехав Кріштіану

Кріштіану Роналду святкує перемогу. Фото: REUTERS

Лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду підключили до детектора брехні. Знаменитому футболісту поставили кілька складних питань.

Далеко не на всі їх Роналду відповів чесно, повідомляє Binance.

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Кріштіану Роналду продовжує залишатися одним із найпопулярніших футболістів світу. У рамках рекламної кампанії одного із відомих брендів португалець пройшов перевірку на детекторі брехні. Йому не ставили незручні питання, але футболіст "Аль-Насра" все одно кілька разів відповів неправду.

Що розповів Кріштіану Роналду

Португалець свідомо збрехав, відповідаючи на запитання про те, чи виграє його національна команда чемпіонат світу-2026. 38-річний Роналду швидко сказав "так", але поліграф показав, що він і сам у це не вірить.

Крім цього, Кріштіану обдурив при відповіді на запитання, чи хропе він ночами. А ще португалець вважає найкращим голом у кар'єрі зовсім не той м'яч, про який говорить.

Кріштіану Роналду забиває гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

При цьому Роналду справді збирається грати у футбол до 40 років. Португалець упевнений, що його бомбардирський рекорд не буде побитий за життя Кріштіану. І він не готовий обміняти усі трофеї Ліги чемпіонів на тріумф на Кубку світу.

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