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Роналду впервые за 19 лет не номинирован на "Золотой мяч"

7 сентября 2023 06:54
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Агабекян Карен
редактор
Роналду впервые за 19 лет не номинирован на "Золотой мяч"
Криштиану Роналду снова без "Золотого мяча". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri/File Photo
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Агабекян Карен
редактор

Карьера легендарного Криштиану Роналду приближается к завершению. Прежних достижений от португальца ждать не стоит.

Поэтому он впервые с 2003 года не будет номинирован на "Золотой мяч".

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Вероятно, Криштиану должно быть обидно, поскольку главные его конкурент за последние 20 лет Лионель Месси является одним из фаворитов голосования.

У Месси только один конкурент

В 2023 году авторитетный журнал France Football, вручающий "Золотой мяч" с 1956 года, впервые с 2003 года не внес Роналду в топ-30 претендентов.

Криштиану ранее выигрывал награду в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м. Больше него в номинации побеждал лишь Месси, у которого семь наград.

В нынешнем году Месси имеет большие шансы снова победить благодаря триумфу сборной Аргентины на чемпионате мира.

Помешать Месси выиграть награду может норвежский талант Эрлинг Холанд, выигравший с "Манчестер Сити" АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Список претендентов на "Золотой мяч":

  • Карим Бензема (действующий обладатель);
  • Лионель Месси
  • Эрлинг Холанд;
  • Эмилиано Мартинес;
  • Яссин Буну;
  • Андре Онана;
  • Рубен Диаш;
  • Йошко Гвардиол;
  • Мин Че Ким;
  • Джамал Мусиала;
  • Мохамед Салах;
  • Джуд Беллингем;
  • Букайо Сака;
  • Рандаль Коло Муани;
  • Кевин де Брюйне;
  • Бернарду Силву;
  • Илкай Гюндоган;
  • Родри;
  • Хвича Кварацхелия;
  • Лука Модрич;
  • Николо Барелла;
  • Мартин Эдегор;
  • Хулиан Альварес;
  • Винисиус Жуниор;
  • Лаутаро Мартинес;
  • Антуан Гризманн;
  • Роберт Левандовски;
  • Килиан Мбаппе;
  • Виктор Осимхен;
  • Харри Кейн.

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