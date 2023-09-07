Роналду впервые за 19 лет не номинирован на "Золотой мяч"

Криштиану Роналду снова без "Золотого мяча". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri/File Photo

Карьера легендарного Криштиану Роналду приближается к завершению. Прежних достижений от португальца ждать не стоит.

Поэтому он впервые с 2003 года не будет номинирован на "Золотой мяч".

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Вероятно, Криштиану должно быть обидно, поскольку главные его конкурент за последние 20 лет Лионель Месси является одним из фаворитов голосования.

У Месси только один конкурент

В 2023 году авторитетный журнал France Football, вручающий "Золотой мяч" с 1956 года, впервые с 2003 года не внес Роналду в топ-30 претендентов.

Криштиану ранее выигрывал награду в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м. Больше него в номинации побеждал лишь Месси, у которого семь наград.

В нынешнем году Месси имеет большие шансы снова победить благодаря триумфу сборной Аргентины на чемпионате мира.

Помешать Месси выиграть награду может норвежский талант Эрлинг Холанд, выигравший с "Манчестер Сити" АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Список претендентов на "Золотой мяч":

Карим Бензема (действующий обладатель);

Лионель Месси

Эрлинг Холанд;

Эмилиано Мартинес;

Яссин Буну;

Андре Онана;

Рубен Диаш;

Йошко Гвардиол;

Мин Че Ким;

Джамал Мусиала;

Мохамед Салах;

Джуд Беллингем;

Букайо Сака;

Рандаль Коло Муани;

Кевин де Брюйне;

Бернарду Силву;

Илкай Гюндоган;

Родри;

Хвича Кварацхелия;

Лука Модрич;

Николо Барелла;

Мартин Эдегор;

Хулиан Альварес;

Винисиус Жуниор;

Лаутаро Мартинес;

Антуан Гризманн;

Роберт Левандовски;

Килиан Мбаппе;

Виктор Осимхен;

Харри Кейн.

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