Роналду впервые за 19 лет не номинирован на "Золотой мяч"
Карьера легендарного Криштиану Роналду приближается к завершению. Прежних достижений от португальца ждать не стоит.
Поэтому он впервые с 2003 года не будет номинирован на "Золотой мяч".
Вероятно, Криштиану должно быть обидно, поскольку главные его конкурент за последние 20 лет Лионель Месси является одним из фаворитов голосования.
У Месси только один конкурент
В 2023 году авторитетный журнал France Football, вручающий "Золотой мяч" с 1956 года, впервые с 2003 года не внес Роналду в топ-30 претендентов.
Криштиану ранее выигрывал награду в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м. Больше него в номинации побеждал лишь Месси, у которого семь наград.
В нынешнем году Месси имеет большие шансы снова победить благодаря триумфу сборной Аргентины на чемпионате мира.
Помешать Месси выиграть награду может норвежский талант Эрлинг Холанд, выигравший с "Манчестер Сити" АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
Список претендентов на "Золотой мяч":
- Карим Бензема (действующий обладатель);
- Лионель Месси
- Эрлинг Холанд;
- Эмилиано Мартинес;
- Яссин Буну;
- Андре Онана;
- Рубен Диаш;
- Йошко Гвардиол;
- Мин Че Ким;
- Джамал Мусиала;
- Мохамед Салах;
- Джуд Беллингем;
- Букайо Сака;
- Рандаль Коло Муани;
- Кевин де Брюйне;
- Бернарду Силву;
- Илкай Гюндоган;
- Родри;
- Хвича Кварацхелия;
- Лука Модрич;
- Николо Барелла;
- Мартин Эдегор;
- Хулиан Альварес;
- Винисиус Жуниор;
- Лаутаро Мартинес;
- Антуан Гризманн;
- Роберт Левандовски;
- Килиан Мбаппе;
- Виктор Осимхен;
- Харри Кейн.
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