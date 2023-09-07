Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь arrow

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь

7 сентября 2023 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь
Денис Попов выходит на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" готовится заработать на трансфере еще одного футболиста. Столичную команду может покинуть центральный защитник. 

В услугах Дениса Попова заинтересованы турецкие клубы, сообщает Hurriyet

Читайте также:

За последнюю неделю "Динамо" отпустило сразу двух футболистов. Капитан Сергей Сидорчук продолжит карьеру в Бельгии, а полузащитник Денис Гармаш перешел в хорватский клуб. Однако на этом продажи игроков еще не окончены. 

Куда может перейти Денис Попов 

В услугах основного защитника "Динамо" заинтересованы сразу несколько турецких команд. И если информация о "Бешикташе" пока не подтверждается, то "Трабзонспор" уже готовит предложение для украинского клуба. 

Денис Попов
Денис Попов с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, так что у "бордово-синих" еще есть время, чтобы подписать Дениса Попова. Команда Ненада Бьелицы пропустила шесть мячей в четырех первых турах и нуждается в укреплении линии защиты. 

Контракт Попова с "Динамо" действует до лета 2025 года. Киевский клуб хочет получить за 24-летнего игрока не менее двух миллионов евро, но "Трабзонспор" попытается взять защитника в аренду с правом выкупа. 

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко. 

Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры. 

Бубка прокомментировал обвинения про сотрудничество с россиянами. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Роналду впервые за 19 лет не номинирован на "Золотой мяч". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз