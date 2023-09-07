"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь

Денис Попов выходит на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" готовится заработать на трансфере еще одного футболиста. Столичную команду может покинуть центральный защитник.

В услугах Дениса Попова заинтересованы турецкие клубы, сообщает Hurriyet.

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За последнюю неделю "Динамо" отпустило сразу двух футболистов. Капитан Сергей Сидорчук продолжит карьеру в Бельгии, а полузащитник Денис Гармаш перешел в хорватский клуб. Однако на этом продажи игроков еще не окончены.

Куда может перейти Денис Попов

В услугах основного защитника "Динамо" заинтересованы сразу несколько турецких команд. И если информация о "Бешикташе" пока не подтверждается, то "Трабзонспор" уже готовит предложение для украинского клуба.

Денис Попов с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансферное окно в Турции открыто до 15 сентября, так что у "бордово-синих" еще есть время, чтобы подписать Дениса Попова. Команда Ненада Бьелицы пропустила шесть мячей в четырех первых турах и нуждается в укреплении линии защиты.

Контракт Попова с "Динамо" действует до лета 2025 года. Киевский клуб хочет получить за 24-летнего игрока не менее двух миллионов евро, но "Трабзонспор" попытается взять защитника в аренду с правом выкупа.

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