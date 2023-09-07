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Названо справжню суму трансферу Сидорчука до Бельгії

7 вересня 2023 15:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Названо справжню суму трансферу Сидорчука до Бельгії
Півзахисник "Вестерло" Сергій Сидорчук. Фото: "Вестерло"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" продало свого капітана Сергія Сидорчука до бельгійського "Вестерло" за іншу суму, ніж повідомлялося у ЗМІ. Ця цифра втричі менша.

Про це повідомило ТаТоТаке.

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Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомляв, що трансфер не вигідний клубу у фінансовому плані, але його здійснили як данину поваги капітану клубу.

Сума втричі менша

Відразу після трансферу авторитетний німецький портал "Трансфермаркт" повідомив, що "Вестерло" заплатив клубу 1,5 млн євро.

Проте джерела у клубі заявили, що бельгійці заплатили за ветерана 500 тисяч євро. Це базова сума без бонусів.

Зазначимо, що 32-річного опорного півзахисника також пропонували "Андерлехту", "Генту" та "Генку", але клуби не захотіли купувати українця.

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