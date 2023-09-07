Названа настоящая сумма трансфера Сидорчука в Бельгию

Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук. Фото: "Вестерло"

Киевское "Динамо" продало своего капитана Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло" за другую сумму, чем сообщалось в СМИ. Эта цифра в три раза меньше.

Об этом сообщило ТаТоТаке.

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Сумма в три раза меньше

Сразу после трансфера авторитетный немецкий портал "Трансфермаркт" сообщил, что "Вестерло" заплатил клубу 1,5 млн евро.

Однако источники в клубе заявили, что бельгийцы заплатили за ветерана 500 тысяч евро. Это базовая сумма без бонусов.

Отметим, что 32-летнего опорного полузащитника также предлагали "Андерлехту", "Генту" и "Генку", но клубы не захотели покупать украинца.

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