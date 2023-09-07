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Названа настоящая сумма трансфера Сидорчука в Бельгию

7 сентября 2023 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Названа настоящая сумма трансфера Сидорчука в Бельгию
Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук. Фото: "Вестерло"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продало своего капитана Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло" за другую сумму, чем сообщалось в СМИ. Эта цифра в три раза меньше.

Об этом сообщило ТаТоТаке.

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Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что трансфер не выгоден клубу в финансовом плане, но его осуществили как дань уважения капитану клуба.

Сумма в три раза меньше

Сразу после трансфера авторитетный немецкий портал "Трансфермаркт" сообщил, что "Вестерло" заплатил клубу 1,5 млн евро.

Однако источники в клубе заявили, что бельгийцы заплатили за ветерана 500 тысяч евро. Это базовая сумма без бонусов.

Отметим, что 32-летнего опорного полузащитника также предлагали "Андерлехту", "Генту" и "Генку", но клубы не захотели покупать украинца.

Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб. 

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