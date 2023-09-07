Названа настоящая сумма трансфера Сидорчука в Бельгию
Киевское "Динамо" продало своего капитана Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло" за другую сумму, чем сообщалось в СМИ. Эта цифра в три раза меньше.
Об этом сообщило ТаТоТаке.
Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что трансфер не выгоден клубу в финансовом плане, но его осуществили как дань уважения капитану клуба.
Сумма в три раза меньше
Сразу после трансфера авторитетный немецкий портал "Трансфермаркт" сообщил, что "Вестерло" заплатил клубу 1,5 млн евро.
Однако источники в клубе заявили, что бельгийцы заплатили за ветерана 500 тысяч евро. Это базовая сумма без бонусов.
Отметим, что 32-летнего опорного полузащитника также предлагали "Андерлехту", "Генту" и "Генку", но клубы не захотели покупать украинца.
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