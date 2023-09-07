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Забарный оценил успехи Ярмолюка и привел в пример Зинченко

7 сентября 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный оценил успехи Ярмолюка и привел в пример Зинченко
Илья Забарный выходит на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный рассказал об адаптации в команде. Украинский футболист общается со всеми соотечественниками, которые выступают на Туманном Альбионе. 

Забарный отметил прогресс молодого партнера по команде в интервью "Взбірна". 

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Илья Забарный начал сезон 2023/2024 в роли основного центрального защитника английского "Борнмута". В первых четырех турах "вишни" ни разу не смогли победить и дважды сыграли вничью. Забарный признался, что это расстраивают команду, однако футболисты с оптимизмом смотрят вперед. 

Забарный, Ярмолюк и Зинченко 

Защитник сборной Украины рассказал, что перед началом сезона пообщался с Егором Ярмолюком, который продолжает выступать за молодежную команду "Борнмута". Молодой украинец скоро может перейти в основную команду. Забарный пожелал Ярмолюку удачи. 

Илья Забарный
Илья Забарный борется с соперником. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Илья привел в качестве примера для подражания Зинченко. Александр сумел привыкнуть к английскому футболу и стать звездой Премьер-лиги. 

"Футболистам сначала нужно хорошо адаптироваться, понять игру и уже потом, когда будешь выходить, выполнять работу на 100%", — рассказал Илья Забарный. 

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