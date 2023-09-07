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Роналду объявил о завершении соперничества с Месси

7 сентября 2023 07:57
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Агабекян Карен
редактор
Роналду объявил о завершении соперничества с Месси
Игрок сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Два десятилетия в мировом футболе на первом месте было соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако, с не попадание португальца в голосование за "Золотой мяч" оно завершилось.

Соответствующий тезис подтвердил сам Роналду, слова которого приводит SAPO.

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Они пошли разными дорогами

За время своего противостояния Роналду выиграл пять "Золотых мячей", а у Месси их семь, и он считается главным претендентом на восьмой.

Роналду ответил на тезис о том, что его фанаты ненавидят Месси, а болельщики Лионеля ненавидят Криштиану.

"Я не воспринимаю все это как ненависть, поскольку наше соперничество завершилось. Было здорово и зрителям понравилось.

Если вам нравится Криштиану Роналду, вам не нужно ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Меня с Лионелем уважают во всем мире. Это на первом месте.

Сейчас он идет своим путем, а я своим. У него все хорошо", — сказал Криштиану.

Роналду отметил, что за 15 лет противостояния с Месси на одной сцене они стали уважать друг друга.

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