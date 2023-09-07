Роналду объявил о завершении соперничества с Месси

Игрок сборной Португалии и "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer

Два десятилетия в мировом футболе на первом месте было соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Однако, с не попадание португальца в голосование за "Золотой мяч" оно завершилось.

Соответствующий тезис подтвердил сам Роналду, слова которого приводит SAPO.

Читайте также:

Ранее нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду впервые с 2003 года не попал в топ-30 претендентов на "Золотой мяч".

Они пошли разными дорогами

За время своего противостояния Роналду выиграл пять "Золотых мячей", а у Месси их семь, и он считается главным претендентом на восьмой.

Роналду ответил на тезис о том, что его фанаты ненавидят Месси, а болельщики Лионеля ненавидят Криштиану.

"Я не воспринимаю все это как ненависть, поскольку наше соперничество завершилось. Было здорово и зрителям понравилось.

Если вам нравится Криштиану Роналду, вам не нужно ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Меня с Лионелем уважают во всем мире. Это на первом месте.

Сейчас он идет своим путем, а я своим. У него все хорошо", — сказал Криштиану.

Роналду отметил, что за 15 лет противостояния с Месси на одной сцене они стали уважать друг друга.

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко.

Артем Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.