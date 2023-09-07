Роналду оголосив про завершення суперництва з Мессі

Гравець збірної Португалії та "Аль-Насра" з Саудівської Аравії Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer

Два десятиліття у світовому футболі на першому місці було суперництво Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Однак, з не потраплянням португальця в голосування за "Золотий м'яч" воно завершилося.

Відповідну тезу підтвердив сам Роналду, слова якого наводить SAPO.

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За час свого протистояння Роналду виграв п'ять "Золотих м'ячів", а Месі має сім, і він вважається головним претендентом на восьмий.

Роналду відповів на тезу про те, що його фанати ненавидять Мессі, а вболівальники Ліонеля ненавидять Кріштіану.

"Я не сприймаю все це як ненависть, оскільки наше суперництво завершилося. Було чудово і глядачам сподобалося.

Якщо вам подобається Кріштіану Роналду, вам не потрібно ненавидіти Мессі. Вони дуже хороші, вони змінили історію футболу. Мене з Ліонелем поважають у всьому світі. Це на першому місці.

Зараз він іде своїм шляхом, а я своїм. У нього все добре", — сказав Кріштіану.

Роналду зазначив, що за 15 років протистояння з Мессі на одній сцені вони почали поважати одне одного.

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