Ребров, Мудрик и Цыганков снялись в ярком ролике сборной Украины

Виктор Цыганков позирует для видео. Скриншот YouTube

Футболисты и главный тренер сборной Украины приняли участие в съемках промо-видео в поддержку национальной команды. Короткий ролик получился интересным и наверняка порадует болельщиков перед важными матчами.

На видео появилось большинство игроков сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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Видео со звездами сборной Украины

Футболисты продолжают усиленно готовиться к поединкам с Англией и Италией. Однако "сине-желтые" заняты не только тренировками. Они поучаствовали в записи специального ролика "Объединены футболом. Вместе мы сильнее".

Сергей Ребров на съемках. Скриншот YouTube

На видео появились Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Илья Забарный и даже главный тренер команды Сергей Ребров.

Михаил Мудрик на видео. Скриншот YouTube

Каждый из игроков представил разные регионы Украины. Футболисты с удовольствием позировали перед камерой и набивали мяч. Они буквально заряжают болельщиков позитивом и хорошим настроением, что очень важно перед сентябрьскими матчами сборной Украины.

Национальная команда сыграет с Англией в Польше (девятого сентября) и с Италией в Милане (12 сентября).

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