Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров, Мудрик та Циганков знялися у яскравому ролику збірної України arrow

Ребров, Мудрик та Циганков знялися у яскравому ролику збірної України

6 вересня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров, Мудрик та Циганков знялися у яскравому ролику збірної України
Віктор Циганков постановки для відео. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти та головний тренер збірної України взяли участь у зйомках промо-відео на підтримку національної команди. Короткий ролик вийшов цікавим і, напевно, порадує вболівальників перед важливими матчами.

На відео з'явилася більшість гравців збірної України, повідомляє портал Новини LIVE.

Читайте також:

Залишилось кілька днів до найважливіших для збірної України поєдинків. Результат цих матчів продемонструє, чи має команда Сергія Реброва реальні шанси пробитися у фінальний етап континентальної першості.

Відео із зірками збірної України

Футболісти продовжують посилено готуватися до поєдинків з Англією та Італією. Проте "синьо-жовті" зайняті не лише тренуваннями. Вони взяли участь у записі спеціального ролика "Об'єднані футболом. Разом ми сильніші".

Сергій Ребров
Сергій Ребров на зйомках. Скриншот YouTube

На відео з'явилися Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко, Ілля Забарний та навіть головний тренер команди Сергій Ребров.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик на відео. Скриншот YouTube

Кожен із гравців представив різні регіони України. Футболісти із задоволенням позували перед камерою та набивали м'яч. Вони буквально заряджають уболівальників позитивом та гарним настроєм, що дуже важливо перед вересневими матчами збірної України.

Національна команда зіграє з Англією у Польщі (дев'ятого вересня) та з Італією у Мілані (12 вересня).

Нагадаємо, Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера. 

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко. 

Артем Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб. 

У "Манчестер Сіті" відреагували на можливий відхід Гвардіоли. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну. 

Віктор Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз