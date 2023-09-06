Ребров, Мудрик та Циганков знялися у яскравому ролику збірної України

Віктор Циганков постановки для відео. Скриншот YouTube

Футболісти та головний тренер збірної України взяли участь у зйомках промо-відео на підтримку національної команди. Короткий ролик вийшов цікавим і, напевно, порадує вболівальників перед важливими матчами.

На відео з'явилася більшість гравців збірної України, повідомляє портал Новини LIVE.

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Залишилось кілька днів до найважливіших для збірної України поєдинків. Результат цих матчів продемонструє, чи має команда Сергія Реброва реальні шанси пробитися у фінальний етап континентальної першості.

Відео із зірками збірної України

Футболісти продовжують посилено готуватися до поєдинків з Англією та Італією. Проте "синьо-жовті" зайняті не лише тренуваннями. Вони взяли участь у записі спеціального ролика "Об'єднані футболом. Разом ми сильніші".

Сергій Ребров на зйомках. Скриншот YouTube

На відео з'явилися Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко, Ілля Забарний та навіть головний тренер команди Сергій Ребров.

Михайло Мудрик на відео. Скриншот YouTube

Кожен із гравців представив різні регіони України. Футболісти із задоволенням позували перед камерою та набивали м'яч. Вони буквально заряджають уболівальників позитивом та гарним настроєм, що дуже важливо перед вересневими матчами збірної України.

Національна команда зіграє з Англією у Польщі (дев'ятого вересня) та з Італією у Мілані (12 вересня).

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