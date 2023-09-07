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Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка

7 вересня 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний оцінив успіхи Ярмолюка та навів приклад Зінченка
Ілля Забарний виходить на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний розповів про адаптацію у команді. Український футболіст спілкується зі всіма співвітчизниками, які виступають на Туманному Альбіоні.

Забарний наголосив на прогресі молодого партнера по команді в інтерв'ю "Взбірна".

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Ілля Забарний розпочав сезон 2023/2024 у ролі основного центрального захисника англійського "Борнмута". У перших чотирьох турах "вишні" жодного разу не змогли перемогти та двічі зіграли внічию. Забарний зізнався, що це засмучують команду, проте футболісти з оптимізмом дивляться вперед.

Забарний, Ярмолюк та Зінченко

Захисник збірної України розповів, що перед початком сезону поспілкувався із Єгором Ярмолюком, який продовжує виступати за молодіжну команду "Борнмута". Молодий українець скоро може перейти до основної команди. Забарний побажав Ярмолюку удачі.

Ілля Забарний
Ілля Забарний бореться із суперником. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ілля навів як приклад для наслідування Зінченка. Олександр зумів звикнути до англійського футболу та стати зіркою Прем'єр-ліги.

"Футболістам спочатку потрібно добре адаптуватися, зрозуміти гру і вже потім, коли виходитимеш, виконувати роботу на 100%", — розповів Ілля Забарний.

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