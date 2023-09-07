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Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу

7 вересня 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу
Михайло Мудрик на тренуванні збірної України Фото Павла Кубанова УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик підтримав партнера національної команди Анатолія Трубіна. Голкіпер проходить складну адаптацію у португальській "Бенфіці".

Мудрик розповів, що є найважливішим при зміні команди, повідомляє "Взбірна".

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Українські гравці, які представляють іноземні клуби, приєдналися до інших футболістів на зборі національної команди. Підопічні Сергія Реброва готуються до поєдинків проти Англії та Італії у рамках відбору на Євро-2024.

Що сказав Мудрик про Трубіна

Після переходу молодого голкіпера до "Бенфіки" його партнер зі збірної України написав "Крилатим ґрунту не треба". Михайло Мудрик, який чудово знайомий із творчістю поетеси Ліни Костенко, натякнув, що символом португальського клубу є орел. Півзахисник "Челсі" не сумнівається, що Трубін досягне успіху в "Бенфіці", проте для цього необхідно пройти складний період адаптації.

Сергій Ребров
Ребров та Мудрик. Фото Павла Кубанова УАФ

"При переході до нового клубу з іншої країни головне — вивчати мову. Наступне — працювати не дивлячись ні на що. А все інше, воно стане на своє місце, твоє від тебе не втече. Спочатку — мова, потім — все інше", — розповів Михайло Мудрик.

Збірна України 9 вересня зіграє проти національної команди Англії. Ще за три дні на команду Сергія Реброва чекає поєдинок зі збірною Італії.

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