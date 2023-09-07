Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб

Михаил Мудрик на тренировке сборной Украины. Фото Павла Кубанова УАФ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поддержал партнера по национальной команде Анатолия Трубина. Голкипер проходит сложную адаптацию в португальской "Бенфике".

Мудрик рассказал, что является самым важным при смене команды, сообщает "Взбірна".

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Что сказал Мудрик про Трубина

После перехода молодого голкипера в "Бенфику" его партнер по сборной Украины написал "Крылатым земля не нужна". Михаил Мудрик, который прекрасно знаком с творчеством поэтессы Лины Костенко, намекнул, что символом португальского клуба является орел. Полузащитник "Челси" не сомневается, что Трубин добьется успеха в "Бенфике", однако для этого необходимо пройти сложный период адаптации.

Ребров и Мудрик. Фото Павла Кубанова УАФ

"При переходе в новый клуб из другой страны главное — учить язык. Потом — работать несмотря ни на что. А все остальное, оно станет на свое место, твое от тебя не денется. Сначала — язык, потом все остальное", — рассказал Михаил Мудрик.

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