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Трубін розповів про труднощі у "Бенфіці"

6 вересня 2023 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розповів про труднощі у "Бенфіці"
Анатолій Трубін на тренуванні. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від перших тижнів у складі "Бенфіки". Наразі воротар у складі збірної України готується до матчу проти Англії.

Трубін не шкодує про переїзд до португальської команди, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Анатолій Трубін перейшов із "Шахтаря" до "Бенфіки" кілька тижнів тому. Український футболіст досі не дебютував за команду з Лісабона, але не вважає трансфер помилкою. Він продовжує адаптуватись на новому місці.

Новий виклик для Трубіна

Воротар зізнався, що перехід до європейського клубу став для нього кроком уперед. І спочатку Анатолій зіштовхнувся із труднощами та нюансами адаптації. Однак він припускав, що так і буде, а тому був внутрішньо готовий до такої ситуації.

"Зараз усе вже набагато краще. Мені чудово прийняли у новому колективі. Я бачу, що в мені зацікавлені. З кожним днем почуваюся все впевненіше. Залишилося тільки почати грати. Думаю, це станеться вже скоро. Хочу виступати й за збірну України, і за свій новий клуб", — розповів Анатолій Трубін.

Анатолій Трубін
У таборі збірної України. Скриншот YouTube

Матч проти Англії

Голкіпер стверджує, що його партнери з національної команди чудово розуміють, з яким суперником їм доведеться зіткнутися на полі в найближчому поєдинку. Небезпека воротам збірної України виходитиме не лише від Кейна чи Сака, а й від будь-якого англійського футболіста.

Поєдинок Україна — Англія пройде дев'ятого вересня. Вже 12 вересня підопічні Сергія Реброва зіграють у Мілані зі збірною Італії.

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