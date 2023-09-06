Трубін розповів про труднощі у "Бенфіці"
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від перших тижнів у складі "Бенфіки". Наразі воротар у складі збірної України готується до матчу проти Англії.
Трубін не шкодує про переїзд до португальської команди, повідомляє Українська асоціація футболу.
Анатолій Трубін перейшов із "Шахтаря" до "Бенфіки" кілька тижнів тому. Український футболіст досі не дебютував за команду з Лісабона, але не вважає трансфер помилкою. Він продовжує адаптуватись на новому місці.
Новий виклик для Трубіна
Воротар зізнався, що перехід до європейського клубу став для нього кроком уперед. І спочатку Анатолій зіштовхнувся із труднощами та нюансами адаптації. Однак він припускав, що так і буде, а тому був внутрішньо готовий до такої ситуації.
"Зараз усе вже набагато краще. Мені чудово прийняли у новому колективі. Я бачу, що в мені зацікавлені. З кожним днем почуваюся все впевненіше. Залишилося тільки почати грати. Думаю, це станеться вже скоро. Хочу виступати й за збірну України, і за свій новий клуб", — розповів Анатолій Трубін.
Матч проти Англії
Голкіпер стверджує, що його партнери з національної команди чудово розуміють, з яким суперником їм доведеться зіткнутися на полі в найближчому поєдинку. Небезпека воротам збірної України виходитиме не лише від Кейна чи Сака, а й від будь-якого англійського футболіста.
Поєдинок Україна — Англія пройде дев'ятого вересня. Вже 12 вересня підопічні Сергія Реброва зіграють у Мілані зі збірною Італії.
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