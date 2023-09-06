Трубин рассказал о трудностях в "Бенфике"

Анатолий Трубин на тренировке. Скриншот YouTube

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от первых недель в составе "Бенфики". Сейчас вратарь в составе сборной Украины готовится к матчу против Англии.

Трубин не жалеет о переезде в португальскую команду, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Анатолий Трубин перешел из "Шахтера" в "Бенфику" несколько недель назад. Украинский футболист до сих пор не дебютировал за команду из Лиссабона, но при этом не считает трансфер ошибкой. Он продолжает адаптироваться на новом месте.

Новый вызов для Трубина

Вратарь признался, что переход в европейский клуб стал для него шагом вперед. И поначалу Анатолий столкнулся с трудностями и нюансами адаптации. Однако он предполагал, что так и будет, а потому был внутренне готов к подобной ситуации.

"Сейчас все уже гораздо лучше. Мне отлично приняли в новом коллективе. Я вижу, что во мне заинтересованы. С каждым днем чувствую себя все увереннее. Осталось только начать играть. Думаю, это произойдет уже скоро. Хочу выступать и за сборную Украины, и за свой новый клуб", — рассказал Анатолий Трубин.

В лагере сборной Украины. Скриншот YouTube

Матч против Англии

Голкипер утверждает, что его партнеры по национальной команде прекрасно понимают, с каким соперником им предстоит столкнуться на поле в ближайшем поединке. Опасность воротам сборной Украины будет исходить не только от Кейна или Сака, но и от любого английского футболиста.

Поединок Украина — Англия пройдет девятого сентября. Уже 12 сентября подопечные Сергея Реброва сыграют в Милане со сборной Италии.

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