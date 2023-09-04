"Трубину необходимо время": тренер "Бенфики" рассказал, почему украинец не играет
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в августе перешел в "Бенфику". С тех пор воспитанник "Шахтера" не сыграл ни одного официального матча за португальскую команду.
Наставник "орлов" Шмидт объяснил, почему Трубин не выходит на поле, сообщает MaisFutebol.
"Бенфика" заплатила за Анатолия Трубина 10 млн евро. В будущем "Шахтер" получит не только бонус, но и 40% от последующей перепродажи вратаря. Однако пока украинец не выходит на поле даже несмотря на то, что его конкурент Одиссеас Влаходимос перешел в "Ноттингем Форест".
Проблема Трубина в "Бенфике"
Главный тренер лиссабонцев Рогер Шмидт понимает, что Анатолий Трубин хочет регулярно выходить на поле. В распоряжении наставника есть два молодых вратаря, и пока специалист отдает предпочтение Самуэлю Соарешу.
Шмидт хочет, чтобы менее опытный Соареш привык к атмосфере больших поединков и выходам в основном составе португальского гранда. К тому же, Трубин не успел провести с "Бенфикой" предсезонную подготовку, и ему необходимо время, чтобы адаптироваться к команде.
В настоящее время Анатолий Трубин в составе сборной Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против Англии. Поединок состоится в субботу.
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