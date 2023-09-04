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"Трубину необходимо время": тренер "Бенфики" рассказал, почему украинец не играет

4 сентября 2023 17:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Трубину необходимо время": тренер "Бенфики" рассказал, почему украинец не играет
Трубин и Ребров в сборной Украины. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в августе перешел в "Бенфику". С тех пор воспитанник "Шахтера" не сыграл ни одного официального матча за португальскую команду.

Наставник "орлов" Шмидт объяснил, почему Трубин не выходит на поле, сообщает MaisFutebol.

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"Бенфика" заплатила за Анатолия Трубина 10 млн евро. В будущем "Шахтер" получит не только бонус, но и 40% от последующей перепродажи вратаря. Однако пока украинец не выходит на поле даже несмотря на то, что его конкурент Одиссеас Влаходимос перешел в "Ноттингем Форест". 

Проблема Трубина в "Бенфике" 

Главный тренер лиссабонцев Рогер Шмидт понимает, что Анатолий Трубин хочет регулярно выходить на поле. В распоряжении наставника есть два молодых вратаря, и пока специалист отдает предпочтение Самуэлю Соарешу. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в "Бенфике". Фото: instagram.com/slbenfica/

Шмидт хочет, чтобы менее опытный Соареш привык к атмосфере больших поединков и выходам в основном составе португальского гранда. К тому же, Трубин не успел провести с "Бенфикой" предсезонную подготовку, и ему необходимо время, чтобы адаптироваться к команде. 

В настоящее время Анатолий Трубин в составе сборной Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против Англии. Поединок состоится в субботу. 

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