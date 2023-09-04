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"Трубіну потрібен час": тренер "Бенфіки" розповів, чому українець не грає

4 вересня 2023 17:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Трубіну потрібен час": тренер "Бенфіки" розповів, чому українець не грає
Трубін та Ребров у збірній України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін у серпні перейшов до "Бенфіки". З того часу вихованець "Шахтаря" не зіграв жодного офіційного матчу за португальську команду.

Наставник "орлів" Шмідт пояснив, чому Трубін не виходить на поле, повідомляє MaisFutebol.

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"Бенфіка" заплатила за Анатолія Трубіна 10 млн євро. У майбутньому "Шахтар" отримає не лише бонус, а й 40% від наступного перепродажу воротаря. Однак поки що українець не виходить на поле навіть попри те, що його конкурент Одіссеас Влаходімос перейшов у "Ноттінгем Форест".

Проблема Трубіна в "Бенфіці"

Головний тренер лісабонців Рогер Шмідт розуміє, що Анатолій Трубін хоче регулярно виходити на поле. У розпорядженні наставника є два молоді воротарі, і поки фахівець віддає перевагу Самуелю Соарешу.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у "Бенфіці". Фото: instagram.com/slbenfica/

Шмідт хоче, щоб менш досвідчений Соареш звик до атмосфери великих поєдинків та виходів в основному складі португальського гранда. До того ж Трубін не встиг провести з "Бенфікою" передсезонну підготовку, і йому потрібен час, щоб адаптуватися до команди.

Наразі Анатолій Трубін у складі збірної України готується до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії. Поєдинок відбудеться у суботу.

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