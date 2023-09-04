"Трубіну потрібен час": тренер "Бенфіки" розповів, чому українець не грає
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін у серпні перейшов до "Бенфіки". З того часу вихованець "Шахтаря" не зіграв жодного офіційного матчу за португальську команду.
Наставник "орлів" Шмідт пояснив, чому Трубін не виходить на поле, повідомляє MaisFutebol.
"Бенфіка" заплатила за Анатолія Трубіна 10 млн євро. У майбутньому "Шахтар" отримає не лише бонус, а й 40% від наступного перепродажу воротаря. Однак поки що українець не виходить на поле навіть попри те, що його конкурент Одіссеас Влаходімос перейшов у "Ноттінгем Форест".
Проблема Трубіна в "Бенфіці"
Головний тренер лісабонців Рогер Шмідт розуміє, що Анатолій Трубін хоче регулярно виходити на поле. У розпорядженні наставника є два молоді воротарі, і поки фахівець віддає перевагу Самуелю Соарешу.
Шмідт хоче, щоб менш досвідчений Соареш звик до атмосфери великих поєдинків та виходів в основному складі португальського гранда. До того ж Трубін не встиг провести з "Бенфікою" передсезонну підготовку, і йому потрібен час, щоб адаптуватися до команди.
Наразі Анатолій Трубін у складі збірної України готується до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії. Поєдинок відбудеться у суботу.
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