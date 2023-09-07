Салах відмовився від більш ніж 1,5 млрд євро зарплати на Близькому Сході: відомі деталі
Нападник "Ліверпуля" Мохаммед Салах у минуле трансферне вікно був близьким до переходу в інший клуб. Йому пропонували величезні кошти за трансфер.
Але єгипетський футболіст залишився в Англії, повідомив портал Footmercato.
Гравцем цікавилися клуби із Саудівської Аравії. Ймовірно, Мохаммеда хотіли найбільше, оскільки він не просто зірка футболу, а й мусульманин.
У Салаха не запаморочилась голова від пропозицій
За інформацією джерела, "Аль-Іттіхад" влітку запропонував Салаху трирічний контракт, за яким він заробляв би по 500-600 млн євро на рік. За три роки Мохаммед заробив би півтора мільярда євро.
"Ліверпуль" отримав би за трансфер 250 млн євро, що зробило б його найбільшим в історії.
Зазначимо, що контракт Салаха з "Ліверпулем" розрахований до літа 2025 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 65 млн євро.
У нинішньому сезоні АПЛ у Салаха два голи та два асисти у чотирьох матчах.
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