Салах отказался от более чем 1,5 млрд евро зарплаты на Ближнем Востоке: известны детали
Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах в прошедшее трансферное окно был близок к переходу в другой клуб. Ему предлагали огромные средства за трансфер.
Но египетский футболист остался в Англии, сообщил портал Footmercato.
Игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии. Вероятно, Мохаммеда хотели больше всех, поскольку он не просто звезда футбола, но и мусульманин.
У Салаха не закружилась голова от предложений
По информации источника, "Аль-Иттихад" летом предложил Салаху трехлетний контракт, по которому он бы зарабатывал по 500-600 млн евро в год. За три года Мохаммед бы заработал полтора миллиарда евро.
"Ливерпуль" получил бы за трансфер 250 млн евро, что сделало бы его наибольшим в истории.
Отметим, что действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 65 млн евро.
В нынешнем сезоне АПЛ у Салаха два гола и два ассиста в четырех матчах.
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