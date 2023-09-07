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Салах отказался от более чем 1,5 млрд евро зарплаты на Ближнем Востоке: известны детали

7 сентября 2023 16:30
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Агабекян Карен
редактор
Салах отказался от более чем 1,5 млрд евро зарплаты на Ближнем Востоке: известны детали
Футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Фото: "Ливерпуль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах в прошедшее трансферное окно был близок к переходу в другой клуб. Ему предлагали огромные средства за трансфер.

Но египетский футболист остался в Англии, сообщил портал Footmercato.

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Игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии. Вероятно, Мохаммеда хотели больше всех, поскольку он не просто звезда футбола, но и мусульманин.

У Салаха не закружилась голова от предложений

По информации источника, "Аль-Иттихад" летом предложил Салаху трехлетний контракт, по которому он бы зарабатывал по 500-600 млн евро в год. За три года Мохаммед бы заработал полтора миллиарда евро.

"Ливерпуль" получил бы за трансфер 250 млн евро, что сделало бы его наибольшим в истории.

Отметим, что действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 65 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ у Салаха два гола и два ассиста в четырех матчах.

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