Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина — Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024 arrow

Украина — Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

8 сентября 2023 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Сергей Ребров на тренировке. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках пятого тура отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 сборная Украины примет в Польше национальную команду Англии. Подопечные Гарета Саутгейта являются фаворитами этого противостояния. 

Поединок отбора на Евро-2024 будет доступен к просмотру в Украине, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Сборная Англии сыграла на один матч больше, чем Украина. "Три Льва" выиграли все свои встречи и уверенно возглавляют группу "С". Подопечные Сергея Реброва идут на втором месте и отстают от лидера на шесть очков. 

Где и когда смотреть матч Украина — Англия 

"Сине-желтые" не проиграли ни одного матча под руководством Сергея Реброва. Сборная Украины уже встречалась с Англией в отборе на Евро-2024 и проиграла на выезде со счетом 0:2. В том поединке командой руководил Руслан Ротань. 

Сборная Украины
Игроки на пробежке. Фото: пресс-служба УАФ

Противостояние начнется в 19-00 по киевскому времени. Игра пройдет в Польше на стадионе "Тарчински арена" (Вроцлав). Команды выведет на поле главный арбитр из Болгарии Георги Кабаков. 

Украинские болельщики смогут посмотреть онлайн матч отбора на Евро-2024. Он будет доступен на платформе Megogo при наличии подписки. Одновременно с этим прямая трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного ("Суспільне" Дніпро, "Суспільне" Львів) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию этого поединка.

Напомним, Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока. 

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь. 

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

Названа настоящая сумма трансфера Сидорчука в Бельгию. 

Салах отказался от более чем 1,5 млрд евро зарплаты на Ближнем Востоке: известны детали. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз