Украина — Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сергей Ребров на тренировке. Фото: пресс-служба УАФ

В рамках пятого тура отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 сборная Украины примет в Польше национальную команду Англии. Подопечные Гарета Саутгейта являются фаворитами этого противостояния.

Поединок отбора на Евро-2024 будет доступен к просмотру в Украине, напоминает портал Новини.LIVE.

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Сборная Англии сыграла на один матч больше, чем Украина. "Три Льва" выиграли все свои встречи и уверенно возглавляют группу "С". Подопечные Сергея Реброва идут на втором месте и отстают от лидера на шесть очков.

Где и когда смотреть матч Украина — Англия

"Сине-желтые" не проиграли ни одного матча под руководством Сергея Реброва. Сборная Украины уже встречалась с Англией в отборе на Евро-2024 и проиграла на выезде со счетом 0:2. В том поединке командой руководил Руслан Ротань.

Игроки на пробежке. Фото: пресс-служба УАФ

Противостояние начнется в 19-00 по киевскому времени. Игра пройдет в Польше на стадионе "Тарчински арена" (Вроцлав). Команды выведет на поле главный арбитр из Болгарии Георги Кабаков.

Украинские болельщики смогут посмотреть онлайн матч отбора на Евро-2024. Он будет доступен на платформе Megogo при наличии подписки. Одновременно с этим прямая трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного ("Суспільне" Дніпро, "Суспільне" Львів) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию этого поединка.

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