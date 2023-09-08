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Україна — Англія: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

8 вересня 2023 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна — Англія: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024
Сергій Ребров на тренуванні. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках п'ятого туру відбірної кампанії на чемпіонат Європи-2024 збірна України прийме у Польщі національну команду Англії. Підопічні Гарета Саутгейта є фаворитами цього протистояння.

Поєдинок відбору на Євро-2024 буде доступний для перегляду в Україні, нагадує портал Новини.LIVE.

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Збірна Англії зіграла на один матч більше, ніж Україна. "Три Леви" виграли всі свої зустрічі та впевнено очолюють групу "С". Підопічні Сергія Реброва йдуть на другому місці та відстають від лідера на шість очок.

Де і коли дивитись матч Україна — Англія

"Синьо-жовті" не програли жодного матчу під керівництвом Сергія Реброва. Збірна України вже зустрічалася з Англією у відборі на Євро-2024 та програла на виїзді з рахунком 0:2. У тому поєдинку командою керував Руслан Ротань.

Збірна України
Гравці на пробіжці. Фото: пресслужба УАФ

Протистояння розпочнеться о 19-00 за київським часом. Гра пройде в Польщі на стадіоні "Тарчинські арена" (Вроцлав). Команди виведе на поле головний арбітр із Болгарії Георгі Кабаков.

Українські вболівальники зможуть переглянути онлайн матч відбору на Євро-2024. Він буде доступний на платформі Megogo за наявності передплати. Водночас пряма трансляція поєдинку буде доступна на регіональних телеканалах Суспільного ("Суспільне" Дніпро, "Суспільне" Львів) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію цього поєдинку.

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