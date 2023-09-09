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Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции

9 сентября 2023 06:41
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Агабекян Карен
редактор
Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции
Главный тренер Армении Александр Петраков. Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Агабекян Карен
редактор

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 прошли матчи группового этапа. В одном из них сыграла Армения украинского специалиста Александра Петракова.

Армения сыграла с Турцией в ничью 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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В группе D сейчас Хорватия, Турция и Армения ведут борьбу за выход на чемпионат Европы. До старта квалификации армянская команда считалась одним из аутсайдеров, но после назначения Петракова команда заиграла иначе.

Подвиг Петракова

Еще с момента исполнения гимнов стран стало понятно, что матч будет интересный, поскольку гул стадиона полностью заглушил гимн Армении. Затем болельщики таким же гулом встречали каждое касание соперника к мячу.

В такой атмосфере любая команда могла посыпаться, но Петраков нашел нужные слова и после первых 10 минут Армения заиграла увереннее вторым номером.

В начале второго тайма армяне забили. После быстрой контратаки последовала подача с левого фланга и на дальней штанге ее замкнул Артак Дащян — 0:1.

На 88-й минуте Турция сравняла счет. Голкипер первый удар отразил, но не спас от добивания Йылдырыма.

Турция — Армения — 1:1

Голы: Йылдырым, 88 — Дашян, 49

Во втором матче в группе сборная Хорватии легко обыграла команду Латвии, которая проиграла все игры.

Хорватия — Латвия — 5:0

Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

На текущий момент Турция возглавила группу D, имея в активе 10 очков в пяти матчах. Армения идет третьей с 7 баллами в четырех играх. Второе место у Хорватии — 7 очков в трех матчах.

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