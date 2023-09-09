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Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині

9 вересня 2023 06:41
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Агабекян Карен
редактор
Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині
Головний тренер Вірменії Олександр Петраков. Фото: REUTERS/Murad Sezer
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 пройшли матчі групового етапу. В одному з них зіграла Вірменія українського фахівця Олександра Петракова.

Вірменія зіграла з Туреччиною у нічию 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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У групі D зараз Хорватія, Туреччина та Вірменія ведуть боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. До старту кваліфікації вірменська команда вважалася одним із аутсайдерів, але після призначення Петракова команда заграла інакше.

Подвиг Петракова

Ще з моменту виконання гімнів країн стало зрозуміло, що матч буде цікавим, оскільки гул стадіону повністю заглушив гімн Вірменії. Потім уболівальники таким же гулом зустрічали кожен дотик суперника до м'яча.

У такій атмосфері будь-яка команда могла посипатися, але Петраков знайшов потрібні слова й після перших 10 хвилин Вірменія впевненіше заграла другим номером.

На початку другого тайму вірмени забили. Після швидкої контратаки була подача з лівого флангу й на дальній штанзі її замкнув Артак Дащян — 0:1.

На 88-й хвилині Туреччина зрівняла рахунок. Голкіпер перший удар відбив, але не врятував від добивання Йилдирима.

Туреччина — Вірменія — 1:1

Голи: Йилдирим, 88 — Дашян, 49

У другому матчі в групі збірна Хорватії легко обіграла команду Латвії, яка програла усі ігри.

Хорватія — Латвія — 5:0

Голи: Петкович, 3, 44, Іванушець, 13, Крамарич, 68, Пашаліч, 78

Наразі Туреччина очолила групу D, маючи в активі 10 очок у п'яти матчах. Вірменія йде третьою із 7 балами у чотирьох іграх. Друге місце у Хорватії — 7 очок у трьох матчах.

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