Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком

Фьюри на "битве взглядов" с Нганну. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном бое с Александром Усиком. Британец рассказал, почему до сих пор так и не вышел на ринг с украинцем.

Фьюри занят подготовкой к поединку с другим соперником, напоминает iFL TV.

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Действующий обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе еще в апреле этого гола мог сразиться с Александром Усиком за возможность собрать все пояса. Однако бой так и не состоялся. Тайсон Фьюри продолжает называть разные причины отказа выйти на ринг с украинцем.

Почему Фьюри избегает Усика

Британский чемпион по привычке обругал своего украинского оппонента и традиционно для себя назвал Усика "трусом". Фьюри прокомментировал бой украинца с Дюбуа и заявил, что Александр проиграл тот поединок.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Бой с Усиком больше не актуален. Он не сумел справиться даже с Дюбуа, так зачем мне тратить свое время? Удар Даниэля был легитимным, там не о чем спорить. Усик просто мелкий трусишка, который оказался в нокауте после удара по корпусу. Он отступил, сдался. Я не виду смысла сражаться с боксером среднего веса, который ничего не может сделать на ринге", — рассказал Тайсон Фьюри.

В настоящий момент "Цыганский король" готовится к бою против Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится 28 октября.

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