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Усик чуть не убил чемпиона мира: откровения бывшего соперника

7 сентября 2023 11:50
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Агабекян Карен
редактор
Усик чуть не убил чемпиона мира: откровения бывшего соперника
Усик нокаутировал Беллью. Фото: Кевин Квигли/dailymail.co.uk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью в ноябре 2018 года проиграл Александру Усику. В том поединке украинец завершил карьеру британца.

По слова Беллью в интервью Safe Betting Sites, если бы не судья он мог бы умереть.

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За свою карьеру Тони выиграл 30 поединков, 20 нокаутом, три проиграл и один свел к ничьей.

Беллью благодарен судье

По словам Беллью, рефери поединков против Адониса Стивенсона и Александра Усика спасли его жизнь. Все потому, что он после падения поднялся на ноги, но не был готов продолжать эти бом. Если бы судьи не остановили противостояние, то Тони считает, что его могли бы убить.

"Мне очень повезло, что два рефери спасли мою жизнь: один — со Стивенсоном, а второй — с Усиком. Я поднялся после шести или семи секунд, и они при желании могли позволить мне драться. Однако я уже не бог продолжать бой. Я этого хотел, но я уже не мог", — сказал Беллью.

Тони отметил, что искренне благодарен этим рефери за спасенную жизнь.

В 2018-м году Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде и с тех пор больше не боксировал.

Тони за свою карьеру был чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе.

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