Усик мало не вбив чемпіона світу: одкровення колишнього суперника

Усик нокаутував Белью. Фото: Кевін Квіглі/dailymail.co.uk

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью у листопаді 2018 року програв Олександру Усику. У тому поєдинку українець завершив кар'єру британця.

За словами Белью в інтерв'ю Safe Betting Sites, якби не суддя він міг би померти.

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За свою кар'єру Тоні виграв 30 поєдинків, 20 нокаутом, три програв та один звів до нічиєї.

Белью вдячний судді

За словами Белью, рефері поєдинків проти Адоніса Стівенсона та Олександра Усика врятували його життя. Все тому, що він після падіння піднявся на ноги, але не був готовий продовжувати ці бої. Якби судді не зупинили протистояння, Тоні вважає, що його могли б вбити.

"Мені дуже пощастило, що два рефері врятували моє життя: один зі Стівенсоном, а другий з Усиком. Я піднявся після шести або семи секунд, і вони за бажання могли дозволити мені битися. Однак я вже не міг продовжувати бій. Я цього хотів, але я вже не міг", — сказав Белью.

Тоні зазначив, що щиро вдячний цим рефері за врятоване життя.

У 2018 році Белью програв Усику нокаутом у восьмому раунді і з того часу більше не боксував.

Тоні за свою кар'єру був чемпіоном світу за версією WBC у першій важкій вазі.

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