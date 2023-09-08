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Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком

8 вересня 2023 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком
Ф'юрі на "битві поглядів" з Нганну. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі поділився думкою про можливий бій з Олександром Усиком. Британець розповів, чому досі так і не вийшов на ринг з українцем.

Ф'юрі зайнятий підготовкою до поєдинку з іншим суперником, нагадує iFL TV.

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Чинний володар чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі ще у квітні цього гола міг битися з Олександром Усиком за можливість зібрати всі пояси. Проте бій так і не відбувся. Тайсон Ф'юрі продовжує називати різні причини відмови вийти на ринг з українцем.

Чому Ф'юрі уникає Усика

Британський чемпіон за звичкою вилаяв свого українського опонента і традиційно для себе назвав Усика "боягузом". Ф'юрі прокоментував бій українця з Дюбуа і заявив, що Олександр програв той поєдинок.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Бій з Усиком більше не актуальний. Він не зміг впоратися навіть з Дюбуа, то навіщо мені витрачати свій час? Удар Даніеля був легітимним, там нема про що сперечатися. Усик просто дрібний боягуз, який опинився в нокауті після удару по корпусу. Він відступив, здався. Я не маю сенсу боротися з боксером середньої ваги, який нічого не може зробити на рингу", — розповів Тайсон Ф'юрі.

Зараз "Циганський король" готується до бою проти Френсіса Нганну. Поєдинок відбудеться 28 жовтня.

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