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Малиновский рассказал, как сборная Украины сыграет в Италии

8 сентября 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский рассказал, как сборная Украины сыграет в Италии
Андрей Ярмоленко на тренировке сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В сентябре сборная Украины проведет сразу два поединка в рамках отбора не Евро-2024. Соперниками команды Сергея Реброва станут Англия и Италия.

Полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский в интервью Fantacalcio рассказал, на что рассчитывает в матче против "скуадры адзурры". 

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В субботу, девятого сентября, сборная Украины примет в Польше Англию. Три дня спустя, 12 сентября, подопечные Сергея Реброва проведут поединок со сборной Италии в Милане. 

Руслан Малиновский прекрасно знаком со спецификой игры итальянских футболистов. Он провел несколько лет в "Аталанте" из Бергамо, а нынешний сезон начал в "Дженоа". 

Сборная Италии
Сборная Италии обыграла Нидерланды. Фото: UEFA

Что рассказал Руслан Малиновский 

Согласно заявлению полузащитник сборной Украины, украинским игрокам придется продемонстрировать максимум собственных возможностей для того, чтобы увезти из Милана хотя бы одно очко. "Скуадра адзурра" пережила смену тренера, но это не сказалось на высоком классе команды. 

"Я неоднократно играл на "Сан-Сиро", там всегда было очень сложно. Сборная Украины уже сталкивалась с соперниками такого уровня, но победить действительно будет сложно. Мы сможем набрать очки только в том случае, если продемонстрируем свой лучший футбол", — рассказал Руслан Малиновский. 

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