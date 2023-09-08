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Маліновський розповів, як збірна України зіграє в Італії

8 вересня 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський розповів, як збірна України зіграє в Італії
Андрій Ярмоленко під час тренування збірної України. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вересні збірна України проведе одразу два поєдинки у рамках відбору не Євро-2024. Суперниками команди Сергія Реброва стануть Англія та Італія.

Півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський в інтерв'ю Fantacalcio розповів, на що розраховує у матчі проти "скуадри адзурри".

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У суботу, 9 вересня, збірна України прийме в Польщі Англію. Через три дні, 12 вересня, підопічні Сергія Реброва проведуть поєдинок зі збірною Італії в Мілані.

Руслан Маліновський прекрасно знайомий зі специфікою гри італійських футболістів. Він провів кілька років в "Аталанті" з Бергамо, а нинішній сезон розпочав у "Дженоа".

Збірна Італії
Збірна Італії обіграла Нідерланди Фото: UEFA

Що розповів Руслан Маліновський

За словами півзахисника збірної України, українським гравцям доведеться продемонструвати максимум власних можливостей для того, щоб завоювати у Мілані хоча б одне очко. "Скуадра адзурра" пережила зміну тренера, але це не вплинуло на високий клас команди.

"Я неодноразово грав на "Сан-Сіро", там завжди було дуже складно. Збірна України вже стикалася з суперниками такого рівня, але перемогти справді буде складно. Ми зможемо набрати очки лише у тому випадку, якщо продемонструємо свій найкращий футбол", — розповів Руслан Маліновський.

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