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Украина — Англия: прямая онлайн трансляция матча (текстовая)

9 сентября 2023 19:24
обновлено: 20:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Англия: прямая онлайн трансляция матча (текстовая)
Болельщики сборной Украины перед игрой. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины примет национальную команду Англии. Первая встреча этих соперников закончилась победой команды Гарета Саутгейта со счетом 2:0, но теперь "сине-желтые" могут взять реванш. 

Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию важнейшего для сборной Украины поединка. 

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Тренеры обеих команд за час до поединка огласили стартовые составы. Главными потерями для Реброва станет отсутствие Шапаренко и Ярмоленко. Саутгейт не сможет бросить в бой Александра-Арнольда и Грилиша. 

Составы команды

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллингем, Мэддисон.

Прозвучал ГИМН УКРАИНЫ в исполнении Тараса Петриненко. Пел практически весь стадион во Вроцлаве, это вдохновляет. Дальше все зависит от парней на поле. 

1 минута. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Мяч из центра поля развели футболисты сборной Англии, которые пытаются пройти на чужую половину поля. 

4 минута. Англичане контролируют мяч, но игроки сборной Украины надежно перекрыли все подходы к воротам Георгия Бущана. Будем надеяться, украинцы будут уверенно обороняться. 

6 минута. Много позиционной борьбы на поле. Беллингем уже попытался найти Сака в штрафной сборной Украины, но передача не прошла. Номинальные хозяева пока не идут в атаку. 

8 минута. Миколенко уже "встретил" Сака на фланге, лидеру "Арсенала" оказали помощь. Немного сбил темп чужих атак защитник "Эвертона" и сборной Украины. 

Беллингем и Цыганков
Беллингем и Цыганков. Фото: Reuters/Matthew Childs

10 минута. Англичане меняют фланги атак, пробуют обострять ситуацию передачами "за спину" украинским защитникам, но пока у них ничего не получается. 

13 минута. Степаненко перехватил мяч на своей половине поля, украинцы попробовали провести контратаку. До опасного момента дело не дошло, но уже неплохо. 

16 минута. Миколенко искал передачей Яремчука на чужой половине поля. Не нашел. Спрятал нашего форварда защитник сборной Англии. 

21 минута. Сборной Украины удалось перехватить мяч и провести несколько атак. Миколенко неплохо навесил в чужую штрафную. Мудрик боролся за мяч, но не сумел пробить по воротам. Но уже неплохо!

Первая желтая карточка в матче — ее получил Тарас Степаненко. 

23 минута. "УКРАИНА!" — звучит с трибун. Команда Реброва атакует. Ярмоленко очень сильно нервничает на скамейке запасных. 

 

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