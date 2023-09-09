Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна — Англія: пряма трансляція онлайн матчу (текстова) arrow

Україна — Англія: пряма трансляція онлайн матчу (текстова)

9 вересня 2023 19:24
оновлено: 20:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна — Англія: пряма трансляція онлайн матчу (текстова)
Уболівальники збірної України перед грою Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України прийме національну команду Англії. Перша зустріч цих суперників закінчилася перемогою команди Гарета Саутгейта з рахунком 2:0, але тепер "синьо-жовті" можуть здобути реванш.

Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію найважливішого для збірної України поєдинку.

Читайте також:

Тренери обох команд за годину до поєдинку оголосили стартові склади. Головними втратами для Реброва стане відсутність Шапаренка та Ярмоленка. Саутгейт не зможе кинути в бій Олександра-Арнольда та Гріліша.

Склад команди

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Судаков, Зінченко, Мудрик, Циганков, Яремчук.

Англія: Пікфорд, Вокер, Чілвелл, Райс, Гуехі, Магвайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллінгем, Меддісон.

Пролунав ГІМН УКРАЇНИ у виконанні Тараса Петриненка. Співав практично весь стадіон у Вроцлаві, це надихає. Далі все залежить від парубків на полі.

1 хвилина. МАТЧ ПОЧАВСЯ! М'яч із центру поля розвели футболісти збірної Англії, які намагаються пройти на чужу половину поля.

4 хвилина. Англійці контролюють м'яч, але гравці збірної України надійно перекрили усі підходи до воріт Георгія Бущана. Сподіватимемося, українці впевнено оборонятимуться.

6 хвилина. Багато позиційної боротьби на полі. Беллінгем уже спробував знайти Сака у штрафному майданчику збірної України, але передача не пройшла. Номінальні господарі поки що не йдуть в атаку.

8 хвилина. Миколенко вже "зустрів" Сака на фланзі, лідеру "Арсеналу" надали допомогу. Трохи збив темп чужих атак захисник "Евертона" та збірної України.

Беллингем и Цыганков
Беллінгем та Циганков. Фото: Reuters/Matthew Childs

10 хвилина. Англійці змінюють фланги атак, намагаються загострювати ситуацію передачами "за спину" українським захисникам, але поки що у них нічого не виходить.

13 хвилина. Степаненко перехопив м'яча на своїй половині поля, українці спробували провести контратаку. До небезпечного моменту справа не дійшла, але вже непогано.

16 хвилина. Миколенко шукав передачею Яремчука на чужій половині поля. Не знайшов. Сховав нашого форварда захисник збірної Англії.

21 хвилина. Збірній України вдалося перехопити м'яч та провести кілька атак. Миколенко непогано навісив у чужий штрафний майданчик. Мудрик боровся за м'яч, але не зумів пробити по воротах. Але вже непогано!

Перша жовта картка в матчі — її отримав Тарас Степаненко. 

23 хвилина. "УКРАЇНА!" — звучить із трибун. Команда Реброва атакує. Ярмоленко дуже нервує на лаві запасних.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз