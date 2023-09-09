Україна — Англія: пряма трансляція онлайн матчу (текстова)

Уболівальники збірної України перед грою Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України прийме національну команду Англії. Перша зустріч цих суперників закінчилася перемогою команди Гарета Саутгейта з рахунком 2:0, але тепер "синьо-жовті" можуть здобути реванш.

Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію найважливішого для збірної України поєдинку.

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Тренери обох команд за годину до поєдинку оголосили стартові склади. Головними втратами для Реброва стане відсутність Шапаренка та Ярмоленка. Саутгейт не зможе кинути в бій Олександра-Арнольда та Гріліша.

Склад команди

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Судаков, Зінченко, Мудрик, Циганков, Яремчук.

Англія: Пікфорд, Вокер, Чілвелл, Райс, Гуехі, Магвайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллінгем, Меддісон.

Пролунав ГІМН УКРАЇНИ у виконанні Тараса Петриненка. Співав практично весь стадіон у Вроцлаві, це надихає. Далі все залежить від парубків на полі.

1 хвилина. МАТЧ ПОЧАВСЯ! М'яч із центру поля розвели футболісти збірної Англії, які намагаються пройти на чужу половину поля.

4 хвилина. Англійці контролюють м'яч, але гравці збірної України надійно перекрили усі підходи до воріт Георгія Бущана. Сподіватимемося, українці впевнено оборонятимуться.

6 хвилина. Багато позиційної боротьби на полі. Беллінгем уже спробував знайти Сака у штрафному майданчику збірної України, але передача не пройшла. Номінальні господарі поки що не йдуть в атаку.

8 хвилина. Миколенко вже "зустрів" Сака на фланзі, лідеру "Арсеналу" надали допомогу. Трохи збив темп чужих атак захисник "Евертона" та збірної України.

Беллінгем та Циганков. Фото: Reuters/Matthew Childs

10 хвилина. Англійці змінюють фланги атак, намагаються загострювати ситуацію передачами "за спину" українським захисникам, але поки що у них нічого не виходить.

13 хвилина. Степаненко перехопив м'яча на своїй половині поля, українці спробували провести контратаку. До небезпечного моменту справа не дійшла, але вже непогано.

16 хвилина. Миколенко шукав передачею Яремчука на чужій половині поля. Не знайшов. Сховав нашого форварда захисник збірної Англії.

21 хвилина. Збірній України вдалося перехопити м'яч та провести кілька атак. Миколенко непогано навісив у чужий штрафний майданчик. Мудрик боровся за м'яч, але не зумів пробити по воротах. Але вже непогано!

Перша жовта картка в матчі — її отримав Тарас Степаненко.

23 хвилина. "УКРАЇНА!" — звучить із трибун. Команда Реброва атакує. Ярмоленко дуже нервує на лаві запасних.