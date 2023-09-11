Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні arrow

Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні

11 вересня 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні
Андрій Лунін у збірній України. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може змінити клуб посеред сезону. Німецький гранд продовжує цікавитись гравцем "бланкос".

Лунін залишається у сфері інтересів мюнхенської "Баварії", повідомляє Bild.

Читайте також:

Минулого літа мюнхенська "Баварія" відпустила в "Інтер" Янна Зоммера, а натомість підписала в "Маккабі Тель-Авів" Даніеля Перетца. Однак Томас Тухель розуміє, що команді необхідний сильніший і найдосвідченіший воротар, якщо Мануель Ноєр отримає чергову травму.

Інтерес "Баварії" до Луніна

Мюнхенський клуб цікавився Анатолієм Трубіним та Давидом Де Геа, але так і не підписав нікого з них. Проте "Баварія" може повернутись до питання посилення "останньої" лінії вже в січні 2024 року. І головним кандидатом на переїзд до Німеччини є Андрій Лунін.

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Українець не захотів йти з "Реалу" влітку, особливо після того, як отримав травму Тібо Куртуа. Однак мадридський клуб не вірить в українця, доказом цього став трансфер Кепи Аррісабалаги.

Лунін готовий переглянути свою позицію, якщо тренерський штаб "Реала" йому не довірятиме. Ситуацією готова скористатися "Баварією". Мюнхенці хочуть взяти гравця в оренду до кінця сезону, після чого українця безкоштовно підпишуть на правах вільного агента.

Нагадаємо, англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей. 

Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині. 

"Дніпро-1" очолить тренер із Другої ліги України: джерело повідомило ім'я наставника. 

Збірна України прибула до Мілану: у команди одна втрата. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз