Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні

Андрій Лунін у збірній України. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може змінити клуб посеред сезону. Німецький гранд продовжує цікавитись гравцем "бланкос".

Лунін залишається у сфері інтересів мюнхенської "Баварії", повідомляє Bild.

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Минулого літа мюнхенська "Баварія" відпустила в "Інтер" Янна Зоммера, а натомість підписала в "Маккабі Тель-Авів" Даніеля Перетца. Однак Томас Тухель розуміє, що команді необхідний сильніший і найдосвідченіший воротар, якщо Мануель Ноєр отримає чергову травму.

Інтерес "Баварії" до Луніна

Мюнхенський клуб цікавився Анатолієм Трубіним та Давидом Де Геа, але так і не підписав нікого з них. Проте "Баварія" може повернутись до питання посилення "останньої" лінії вже в січні 2024 року. І головним кандидатом на переїзд до Німеччини є Андрій Лунін.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Українець не захотів йти з "Реалу" влітку, особливо після того, як отримав травму Тібо Куртуа. Однак мадридський клуб не вірить в українця, доказом цього став трансфер Кепи Аррісабалаги.

Лунін готовий переглянути свою позицію, якщо тренерський штаб "Реала" йому не довірятиме. Ситуацією готова скористатися "Баварією". Мюнхенці хочуть взяти гравця в оренду до кінця сезону, після чого українця безкоштовно підпишуть на правах вільного агента.

Нагадаємо, англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.

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