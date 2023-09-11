Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе arrow

Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе

11 сентября 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб посреди сезона. Немецкий гранд продолжает интересоваться игроком "бланкос". 

Лунин остается в сфере интересов мюнхенской "Баварии", сообщает Bild

Читайте также:

Прошедшим летом мюнхенская "Бавария" отпустила в "Интер" Янна Зоммера, а взамен подписала в "Маккаби Тель-Авив" Даниэля Перетца. Однако Томас Тухель понимает, что команде необходим более сильный и опытный вратарь, если Мануэль Нойер получит очередную травму. 

Интерес "Баварии" к Лунину 

Мюнхенский клуб интересовался Анатолием Трубиным и Давидом Де Хеа, но так и не подписал никого из них. Однако "Бавария" может вернуться к вопросу усиления "последней" линии уже в январе 2024 года. И главным кандидатом на переезд в Германию является Андрей Лунин. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинец не захотел уходить из "Реала" летом, особенно после того, как получил травму Тибо Куртуа. Однако мадридский клуб не верит в украинца, доказательством этого стал трансфер Кепы Аррисабалаги. 

Лунин готов пересмотреть свою позицию, если тренерский штаб "Реала" не будет ему доверять. Ситуацией готова воспользоваться "Бавария". Мюнхенцы хотят взять игрока в аренду до конца сезона, после чего украинца подпишут бесплатно на правах свободного агента. 

Напомним, английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег. 

Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции. 

"Днепр-1" возглавит тренер из Второй лиги Украины: источник сообщил имя наставника. 

Сборная Украины прибыла в Милан: у команды одна потеря. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз