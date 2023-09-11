Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб посреди сезона. Немецкий гранд продолжает интересоваться игроком "бланкос".

Лунин остается в сфере интересов мюнхенской "Баварии", сообщает Bild.

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Прошедшим летом мюнхенская "Бавария" отпустила в "Интер" Янна Зоммера, а взамен подписала в "Маккаби Тель-Авив" Даниэля Перетца. Однако Томас Тухель понимает, что команде необходим более сильный и опытный вратарь, если Мануэль Нойер получит очередную травму.

Интерес "Баварии" к Лунину

Мюнхенский клуб интересовался Анатолием Трубиным и Давидом Де Хеа, но так и не подписал никого из них. Однако "Бавария" может вернуться к вопросу усиления "последней" линии уже в январе 2024 года. И главным кандидатом на переезд в Германию является Андрей Лунин.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинец не захотел уходить из "Реала" летом, особенно после того, как получил травму Тибо Куртуа. Однако мадридский клуб не верит в украинца, доказательством этого стал трансфер Кепы Аррисабалаги.

Лунин готов пересмотреть свою позицию, если тренерский штаб "Реала" не будет ему доверять. Ситуацией готова воспользоваться "Бавария". Мюнхенцы хотят взять игрока в аренду до конца сезона, после чего украинца подпишут бесплатно на правах свободного агента.

Напомним, английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег.

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