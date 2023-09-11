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"Днепр-1" возглавит тренер из Второй лиги Украины: источник сообщил имя наставника

11 сентября 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
"Днепр-1" возглавит тренер из Второй лиги Украины: источник сообщил имя наставника
Спортивный директор "Днепра-1" Андрей Русол. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Днепр-1" все же нашел нового главного тренера. Поскольку не удалось пригласить иностранца, то в клубе решили остановить выбор на украинском специалисте.

Еще интереснее, что новый наставник клуба сейчас тренирует во Второй лиге, сообщило ТаТоТаке.

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Отметим, что ранее в "Днепре-1" из-за неудовлетворительных результатов в отставку подал Александр Кучер. Его планировали заменить испанскими специалистами, но все отказались после решения вернуться в Днепр из-за вылета из еврокубков.

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По информации источника, новым главным тренером "Днепра-1" станет нынешний наставник второлигового "Звягеля" Юрий Максимов.

Юрий Максимов
Тренер Юрій Максимов. Фото: google

Источник отметил, что клуб и специалист уже договорились о переходе.

"Руководство СК Днепр-1 договорилось о сотрудничестве с тренером ФК Звягелем Юрием Максимовым.

Официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни", — говорится в сообщении источника.

Отметим, что перед "Звягелем" Максимов три сезона работал в полтавской "Ворскле".

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