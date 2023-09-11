"Днепр-1" возглавит тренер из Второй лиги Украины: источник сообщил имя наставника
"Днепр-1" все же нашел нового главного тренера. Поскольку не удалось пригласить иностранца, то в клубе решили остановить выбор на украинском специалисте.
Еще интереснее, что новый наставник клуба сейчас тренирует во Второй лиге, сообщило ТаТоТаке.
Отметим, что ранее в "Днепре-1" из-за неудовлетворительных результатов в отставку подал Александр Кучер. Его планировали заменить испанскими специалистами, но все отказались после решения вернуться в Днепр из-за вылета из еврокубков.
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По информации источника, новым главным тренером "Днепра-1" станет нынешний наставник второлигового "Звягеля" Юрий Максимов.
Источник отметил, что клуб и специалист уже договорились о переходе.
"Руководство СК Днепр-1 договорилось о сотрудничестве с тренером ФК Звягелем Юрием Максимовым.
Официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни", — говорится в сообщении источника.
Отметим, что перед "Звягелем" Максимов три сезона работал в полтавской "Ворскле".
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