Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров с Северной Македонией arrow

Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров с Северной Македонией

10 сентября 2023 10:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров с Северной Македонией
Защитник Италии Димарко. Фото: Twitter/Italy
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Италии не сумела победить команду Северной Македонии перед игрой с Украиной . Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера Италии Лучано Спаллетти, но не обойтись без ротации.

Подробности матча и комментарий тренера в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Ко всем проблемам Италии добавились кадровые. Накануне матча с македонцами из-за травм выпали два игрока — Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Выйдут ли они против Украины неизвестно, но наставник не скрывает, что потребуются изменения.

"К сожалению, качество поля сегодня оставляло желать лучшего. Оно было таким, что сказалось на многих наших футболистах, и теперь нам просто не избежать ротации в матче с Украиной", — сказал алленаторе.

Забил Иммобиле, пропустили со штрафного

Первыми открыли счет итальянцы. На 47-й минуте Чиро Иммобиле оказался самым искусным на добивании после удара Барреллы.

Когда матч близился к завершению, хозяева повысили давление на ворота Доннарруммы. Результатом этого стал заработанный штрафной удар. К мячу подошел капитан македонцев Эннис Барди и сравнял счет.

После трех сыгранных матчей Италия набрала 4 очка. "Скуадра адзурра" в три пункта отстает от сборной Украины. Следующую встречу команда Спаллетти проведет с "сине-желтыми". Игра состоится 12 сентября на "Сан-Сиро" в Милане.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Динамо" продаст еще одного футболиста : о ком идет речь.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз