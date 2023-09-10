Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров с Северной Македонией

Защитник Италии Димарко. Фото: Twitter/Italy

Сборная Италии не сумела победить команду Северной Македонии перед игрой с Украиной . Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера Италии Лучано Спаллетти, но не обойтись без ротации.

Подробности матча и комментарий тренера в материале Новини.LIVE.

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Ко всем проблемам Италии добавились кадровые. Накануне матча с македонцами из-за травм выпали два игрока — Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Выйдут ли они против Украины неизвестно, но наставник не скрывает, что потребуются изменения.

"К сожалению, качество поля сегодня оставляло желать лучшего. Оно было таким, что сказалось на многих наших футболистах, и теперь нам просто не избежать ротации в матче с Украиной", — сказал алленаторе.

Забил Иммобиле, пропустили со штрафного

Первыми открыли счет итальянцы. На 47-й минуте Чиро Иммобиле оказался самым искусным на добивании после удара Барреллы.

Когда матч близился к завершению, хозяева повысили давление на ворота Доннарруммы. Результатом этого стал заработанный штрафной удар. К мячу подошел капитан македонцев Эннис Барди и сравнял счет.

После трех сыгранных матчей Италия набрала 4 очка. "Скуадра адзурра" в три пункта отстает от сборной Украины. Следующую встречу команда Спаллетти проведет с "сине-желтыми". Игра состоится 12 сентября на "Сан-Сиро" в Милане.

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