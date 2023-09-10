Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров с Северной Македонией
Сборная Италии не сумела победить команду Северной Македонии перед игрой с Украиной . Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера Италии Лучано Спаллетти, но не обойтись без ротации.
Подробности матча и комментарий тренера в материале Новини.LIVE.
Ко всем проблемам Италии добавились кадровые. Накануне матча с македонцами из-за травм выпали два игрока — Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. Выйдут ли они против Украины неизвестно, но наставник не скрывает, что потребуются изменения.
Full time. #MKDITA #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/d7o3gLUhtu— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 9, 2023
"К сожалению, качество поля сегодня оставляло желать лучшего. Оно было таким, что сказалось на многих наших футболистах, и теперь нам просто не избежать ротации в матче с Украиной", — сказал алленаторе.
Забил Иммобиле, пропустили со штрафного
Первыми открыли счет итальянцы. На 47-й минуте Чиро Иммобиле оказался самым искусным на добивании после удара Барреллы.
Когда матч близился к завершению, хозяева повысили давление на ворота Доннарруммы. Результатом этого стал заработанный штрафной удар. К мячу подошел капитан македонцев Эннис Барди и сравнял счет.
После трех сыгранных матчей Италия набрала 4 очка. "Скуадра адзурра" в три пункта отстает от сборной Украины. Следующую встречу команда Спаллетти проведет с "сине-желтыми". Игра состоится 12 сентября на "Сан-Сиро" в Милане.
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