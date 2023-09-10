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Подарунок Україні: Італія втратила очки та лідерів із Північною Македонією

10 вересня 2023 10:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Подарунок Україні: Італія втратила очки та лідерів із Північною Македонією
Захисник Італії Дімарко. Фото: Twitter/Italy
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна Італії не зуміла перемогти команду Північної Македонії перед грою з Україною. Цей поєдинок став дебютним для нового головного тренера Італії Лучано Спаллетті, але тепер не обійтися без ротації.

Подробиці матчу та коментар тренера в матеріалі Новини.LIVE.

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До всіх проблем Італії додалися кадрові. Напередодні матчу з македонцями через травми випали два гравці — Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза. Чи вийдуть вони проти України невідомо, але наставник не приховує, що потрібні будуть зміни.

"На жаль, якість поля сьогодні залишала бажати кращого. Воно було таким, що далося взнаки на багатьох наших футболістах, і тепер нам просто не уникнути ротації у матчі з Україною", — сказав алленаторе.

Забив Іммобіле, пропустили зі штрафного

Першими відкрили рахунок італійці. На 47-й хвилині Чиро Іммобіле виявився найвправнішим на добиванні після удару Барели.

Коли матч наближався до завершення, господарі підвищили тиск на ворота Доннаррумми. Результатом цього став зароблений штрафний удар. До м'яча підійшов капітан македонців Енніс Барді та зрівняв рахунок.

Після трьох зіграних матчів Італія набрала 4 очки. "Скуадра адзурра" на три пункти відстає від збірної України. Наступну зустріч команда Спаллетті проведе із "синьо-жовтими". Гра відбудеться 12 вересня на "Сан-Сіро" у Мілані.

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