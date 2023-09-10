Як Україна зробила подвиг з Англією: відео голів та найкращих моментів матчу

Бущан пропустив від Уокера. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України у польському Вроцлаві зіграла внічию з командою Англії (1:1). Синьо-жовті взяли реванш за поразку (0:2) у першому турі групового етапу на "Уемблі".

У збірній України єдиний м'яч забив півзахисник Олександр Зінченко, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце у групі C. У першої Англії 13 балів у п'яти матчах, а у Італії 4 очки в трьох зустрічах.

Відео найкращих моментів матчу

Збірна України 12 вересня у Мілані зіграє свій п'ятий матч у групі проти Італії, яка є найбільшим конкурентом у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.

Італія вчора втратила очки у матчі проти Північної Македонії (1:1). Підопічні Лучано Спалетті після матчу скаржилися на поганий газон та брудну гру суперника.

За весь час Україна грала з Італією п'ять офіційних матчів та всі програла. Також було ще три товариські ігри, де дві нічиї та одне фіаско у 2011-му році.

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