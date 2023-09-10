Как Украина сделала подвиг с Англией: видео голов и лучших моментов матча

Бущан пропустил от Уокера. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины в польском Вроцлаве сыграла вничью с командой Англии (1:1). Сине-желтые взяли реванш за поражение (0:2) в первом туре группового этапа на "Уэмбли".

У сборной Украины единственный мяч забил полузащитник Александр Зинченко, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах.

Видео лучших моментов матча

Сборная Украины 12 сентября в Милане сыграет свой пятый матч в группе против Италии, являющейся крупнейшим конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

Италия вчера потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1). Подопечные Лучано Спалетти после матча жаловались на плохой газон и грязную игру соперника.

За все время Украина играла с Италией пять официальных матчей и все проиграла. Также было еще три товарищеские игры, где две ничьи и одно фиаско в 2011-м году.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.