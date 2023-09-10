Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Как Украина сделала подвиг с Англией: видео голов и лучших моментов матча arrow

Как Украина сделала подвиг с Англией: видео голов и лучших моментов матча

10 сентября 2023 09:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Как Украина сделала подвиг с Англией: видео голов и лучших моментов матча
Бущан пропустил от Уокера. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины в польском Вроцлаве сыграла вничью с командой Англии (1:1). Сине-желтые взяли реванш за поражение (0:2) в первом туре группового этапа на "Уэмбли".

У сборной Украины единственный мяч забил полузащитник Александр Зинченко, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах.

Видео лучших моментов матча

Сборная Украины 12 сентября в Милане сыграет свой пятый матч в группе против Италии, являющейся крупнейшим конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

Италия вчера потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1). Подопечные Лучано Спалетти после матча жаловались на плохой газон и грязную игру соперника.

За все время Украина играла с Италией пять официальных матчей и все проиграла. Также было еще три товарищеские игры, где две ничьи и одно фиаско в 2011-м году.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз