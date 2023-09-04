Пара Кучер — Красников — основные виновники вылета "Днепра-1" из еврокубков, — президент клуба

Красников и Кучер. Фото: google

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза имел сложные взаимоотношения с бывшим главным тренером клуба Александром Кучером. Поэтому он даже отдалился от клуба.

Об этом Береза рассказал "Украинскому футболу".

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Кучер — это не тренер

По словам Березы, Кучер привел команду на второе место в прошлом сезоне УПЛ только благодаря наработкам предыдущего тренера Игоря Йовичевича.

"После проигрыша АЭК Ларнака в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное понимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь.

После этого я ему ни разу не звонил по телефону, а общался только с игроками", — сказал президент.

Юрий Береза. Фото: "Днепр-1"

Береза отметил, что спортивный директор Андрей Русол защищал Кучера и потому попросил не трогать его. В ответ почетный функционер отошел от дел клуба

"Был момент, что я не выдержал и сказал Русолу: "Вы уже что-то делайте (с Кучером)", но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: "А кто будет компенсировать потерю еврокубков?" нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу по поводу вылета из еврокубков.

Как оказалось, Кучер — это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер – Красников — основные виновники вылета "Днепра-1" из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления. Это обложение футболистов налогами или играют только те игроки, агенты которых находятся в орбите Красникова. Это металлическое несчастье имени Ярославского

У Красникова может быть успех только в команде, где есть миллиарды. А во всех остальных клубах будет просто дурацкое. Красников - это игрок больших денег, но рано или поздно это закончится", — отметил Береза.

Почетный президент уверен, что если бы Кучер ушел на две-три игры раньше, команда прошла бы "Спартак" из Трнавы.

По словам Березы, после того, как Кучер и Красников ушли, он вернулся в команду.

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