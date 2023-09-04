Пара Кучер — Красніков — основні винуватці вильоту "Дніпра-1" з єврокубків, — президент клубу

Красніков та Кучер. Фото: google

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза мав складні взаємовідносини з колишнім головним тренером клубу Олександром Кучером. Через це він навіть віддалився від клубу.

Про це Береза розповів "Українському футболу".

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Почесний президент клубу повідомив, що Євген Красніков та Олександр Кучер з'явилися в клубі через бажання підписати гравців "Металіста". Вони запропонували свої послуги разом з гравцями.

Кучер — це не тренер

За словами Берези, Кучер привів команду до другого місця в минулому сезоні УПЛ лише завдяки напрацюванням попереднього тренера Ігора Йовічевіча.

"Після програшу АЕК Ларнака у минулому сезоні я намагався поговорити з Кучером, але мені здалося, що цей молодий чоловік якийсь неадекватний. У мене з усіма тренерами було абсолютне порозуміння і контакт, але не з ним. Я ставив йому футбольні питання, а у відповідь він ніс якусь нісенітницю.

Після цього я йому ні разу не телефонував, а спілкувався тільки з гравцями", — сказав президент.

Юрій Береза. Фото: "Дніпро-1"

Береза зазначив, що спортивний директор Андрій Русол захищав Кучера й тому попросив не чіпати його. У відповідь почесний функціонер відійшов від справ клубу

"Був момент, що я не витримав і сказав Русолу: "Ви вже щось робіть (із Кучером)", але він відповів, що є контракт і його потрібно дотримуватись. Я поставив питання: "А хто буде компенсувати втрату єврокубків?". У нас зараз буде дуже багато фінансових питань до Русола стосовно вильоту із єврокубків.

Як виявилось, Кучер – це не тренер, а футбольне нещастя. Пара Кучер — Красніков — основні винуватці вильоту "Дніпра-1" з єврокубків. Я не вірю в їхній тандем. Вони люди зовсім іншого направлення. Це обкладання футболістів податками або грають тільки ті гравці, агенти яких знаходяться в орбіті Краснікова. Це металічне нещастя імені Ярославського

У Краснікова може бути успіх тільки в тій команді, де є мільярди. А у всіх інших клубах буде просто дурилово. Красніков — це гравець великих грошей, але рано чи пізно це закінчиться", — зазначив Береза.

Почесний президент впевнений, що якби Кучер пішов на дві-три гри раніше, то команда пройшла б "Спартак" із Трнави.

За словами Берези, після того, як Кучер та Красніков пішли, то він повернувся в команду.

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