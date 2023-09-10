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Зинченко — лучший игрок матча с Англией: с Италией планирует повторить

10 сентября 2023 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко — лучший игрок матча с Англией: с Италией планирует повторить
Зинченко в единоборстве с Мэдисоном. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Агабекян Карен
редактор

В квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины в Польше сыграла вничью с командой Англии. Единственный мяч забил Александр Зинченко.

Его же признали "Львом матча", сообщила УАФ.

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После четырех игр у сборной Украины семь очков и второе место в группе C. У первой Англии 13 баллов в пяти матчах, а у Италии 4 очка в трех встречах.

Зинченко — лучший из команды львов

После игры автор гола и "Лев матча" прокомментировал выстраданный результат с Англией.

"Много времени мы оборонялись, но прежде всего я не думаю, что мы дали многое создать сопернику. Да, они владели мячом, но не создали много моментов.

В целом, очень тяжело держать такой темп, но думаю, мы очень хорошо справились.

Мы не первый день работаем в таком режиме, команда понимает, что нужно делать для восстановления, поэтому сделаем все возможное, чтобы в лучшей форме подойти к сборной Италии", — сказал Зинченко.

Сборная Украины 12 сентября в Милане сыграет свой пятый матч в группе против Италии, являющейся крупнейшим конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

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