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Зинченко открыл счет в матче с Англией: видео гола

9 сентября 2023 19:46
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко открыл счет в матче с Англией: видео гола
Александр Зинченко открыл счет. Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Вроцлаве в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины принимает Англию. Матч идет в эти минуты, а онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

Украина открыла счет на 26-й минуте после удара Александра Зинченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гол Зинченко

На 26-й минуте Степаненко начал атаку с центра поля и перевел на правый фланг. Цыганков протащил мяч и отдал пас в штрафную на Коноплю, который в свою очередь прострелил в центр штрафной площадке, где первым был Зинченко — 1:0.

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