Зінченко відкрив рахунок у матчі з Англією: відео голу
У Вроцлаві у рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України приймає Англію. Матч іде в ці хвилини, а онлайн трансляція доступна на нашому сайті.
Україна відкрила рахунок на 26 хвилині після удару Олександра Зінченка, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що у Лондоні збірна України під керівництвом тимчасового виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня програла з рахунком 0:2.
Гол Зінченка
На 26-й хвилині Степаненко розпочав атаку з центру поля та перевів на правий фланг. Циганков протяг м'яч й віддав пас у штрафний майданчик на Коноплю, який у свою чергу прострілив у центр штрафного майданчика, де першим був Зінченко — 1:0.
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