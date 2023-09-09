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Зінченко відкрив рахунок у матчі з Англією: відео голу

9 вересня 2023 19:46
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко відкрив рахунок у матчі з Англією: відео голу
Олександр Зінченко відкрив рахунок. Фото: Reuters/Matthew Childs
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Агабекян Карен
редактор

У Вроцлаві у рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України приймає Англію. Матч іде в ці хвилини, а онлайн трансляція доступна на нашому сайті.

Україна відкрила рахунок на 26 хвилині після удару Олександра Зінченка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у Лондоні збірна України під керівництвом тимчасового виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня програла з рахунком 0:2.

Гол Зінченка

На 26-й хвилині Степаненко розпочав атаку з центру поля та перевів на правий фланг. Циганков протяг м'яч й віддав пас у штрафний майданчик на Коноплю, який у свою чергу прострілив у центр штрафного майданчика, де першим був Зінченко — 1:0.

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