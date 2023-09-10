Зінченко — найкращий гравець матчу з Англією: з Італією планує повторити

Зінченко у єдиноборстві з Медісоном. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України в Польщі зіграла внічию з командою Англії. Єдиний м’яч забив Олександр Зінченко.

Його ж визнали "Левом матчу", повідомила УАФ.

Читайте також:

Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце в групі C. У першої Англії 13 балів в п’яти матчах, а у Італії 4 очки в трьох зустрічах.

Зінченко — найкращий з команди левів

Після гри автор голу та "Лев матчу" прокоментував вистражданий результат з Англією.

"Багато часу ми оборонялися, але насамперед я не думаю, що ми дали багато створити супернику. Так, вони володіли мʼячем, але не створили багато моментів.

В цілому, дуже важко тримати такий темп, але думаю, ми дуже добре впоралися.

Ми не перший день працюємо в такому режимі, команда розуміє, що треба робити для відновлення, тому зробимо все можливе, щоб у найкращій формі підійти до збірної Італії", — сказав Зінченко.

Збірна України 12 вересня в Мілані зіграє свій п’ятий матч в групі проти Італії, яка є найбільшим конкурентом в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині.

"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться.

Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком.

Судаков зацікавив відомий клуб: чи "Шахтар" відпустить гравця.