Зінченко — найкращий гравець матчу з Англією: з Італією планує повторити
У кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України в Польщі зіграла внічию з командою Англії. Єдиний м’яч забив Олександр Зінченко.
Його ж визнали "Левом матчу", повідомила УАФ.
Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце в групі C. У першої Англії 13 балів в п’яти матчах, а у Італії 4 очки в трьох зустрічах.
Зінченко — найкращий з команди левів
Після гри автор голу та "Лев матчу" прокоментував вистражданий результат з Англією.
"Багато часу ми оборонялися, але насамперед я не думаю, що ми дали багато створити супернику. Так, вони володіли мʼячем, але не створили багато моментів.
В цілому, дуже важко тримати такий темп, але думаю, ми дуже добре впоралися.
Ми не перший день працюємо в такому режимі, команда розуміє, що треба робити для відновлення, тому зробимо все можливе, щоб у найкращій формі підійти до збірної Італії", — сказав Зінченко.
Збірна України 12 вересня в Мілані зіграє свій п’ятий матч в групі проти Італії, яка є найбільшим конкурентом в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.
Нагадаємо, Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині.
"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться.
Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком.
Судаков зацікавив відомий клуб: чи "Шахтар" відпустить гравця.