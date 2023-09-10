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Бущан рассказал, какой момент мог все изменить в игре Украина – Англия

10 сентября 2023 07:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бущан рассказал, какой момент мог все изменить в игре Украина – Англия
Георгий Бущан. Фото: Общественное
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан после матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии поделился своим мнением об игре. Он поблагодарил тренера и рассказал в каком моменте его команде повезло.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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"За сборную всегда играть особо. Поэтому я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах. У меня была травма, я упорно работал, чтобы набрать кондиции. Провел хорошие сборы летом, провел шесть матчей, плюс в Стамбуле за заполненные трибуны. Было приятно. видеть столько украинцев, их поддержку - гнали вперед и ничего не позволили Англии сделать у наших ворот", — говорит Бущан.

В составе соперников отличился Уокер. Это его первый гол за сборную Англии. Особенно досадно для вратаря, попавшего он в ближний угол.

"В центре поля они контролировали мяч, пошла передача за спину. Защитник не успел, к сожалению, и футболист Англии выходил один на один. Пытался реагировать, но не повезло", — отметил Георгий.

Повезло в моменте из Сака

Также Бущан рассказал, как готовился к матчу и изучал действия форвардов соперника. Возможно, именно это помогло спасти свою команду.

"Я тоже готовлюсь к матчу, смотрю, как действуют нападающие. Большинство мячей, которые Сака забивал - это было в дальний угол. Был к этому готов, но и повезло, что отбил в перекладину."

Это футбол, они контролировали мяч. Пытались, чтобы наша оборона держала их перед собой. В Англии игроки высочайшего сорта, поэтому очень сильно предсказывать не приходится. Они индивидуально сильны, просто повезло в том моменте с ударом Сака, что я получил мяч", — вспоминает вратарь.

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