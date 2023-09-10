Бущан рассказал, какой момент мог все изменить в игре Украина – Англия

Георгий Бущан. Фото: Общественное

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан после матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии поделился своим мнением об игре. Он поблагодарил тренера и рассказал в каком моменте его команде повезло.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

"За сборную всегда играть особо. Поэтому я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах. У меня была травма, я упорно работал, чтобы набрать кондиции. Провел хорошие сборы летом, провел шесть матчей, плюс в Стамбуле за заполненные трибуны. Было приятно. видеть столько украинцев, их поддержку - гнали вперед и ничего не позволили Англии сделать у наших ворот", — говорит Бущан.

В составе соперников отличился Уокер. Это его первый гол за сборную Англии. Особенно досадно для вратаря, попавшего он в ближний угол.

"В центре поля они контролировали мяч, пошла передача за спину. Защитник не успел, к сожалению, и футболист Англии выходил один на один. Пытался реагировать, но не повезло", — отметил Георгий.

Повезло в моменте из Сака

Также Бущан рассказал, как готовился к матчу и изучал действия форвардов соперника. Возможно, именно это помогло спасти свою команду.

"Я тоже готовлюсь к матчу, смотрю, как действуют нападающие. Большинство мячей, которые Сака забивал - это было в дальний угол. Был к этому готов, но и повезло, что отбил в перекладину."

Fantastic support in Poland 🇺🇦 pic.twitter.com/gcv8mO3Mlo — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 9, 2023

Это футбол, они контролировали мяч. Пытались, чтобы наша оборона держала их перед собой. В Англии игроки высочайшего сорта, поэтому очень сильно предсказывать не приходится. Они индивидуально сильны, просто повезло в том моменте с ударом Сака, что я получил мяч", — вспоминает вратарь.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Динамо" продаст еще одного футболиста : о ком идет речь.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.

Украина - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.