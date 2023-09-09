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Ребров прокоментував нічию збірної України з Англією

9 вересня 2023 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ребров прокоментував нічию збірної України з Англією
Сергій Ребров під час виконання гімну України. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Англією. Поєдинок  у відбірковому матчі Євро-2024 завершився з рахунком 1:1.

Слова тренера, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я дякую гравцям, вони зробили дуже важливу та важку роботу. Атмосфера на стадіоні була неймовірною. Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі. 

Ми повинні поважати суперника, але ми також повинні думати про свою гру. Думаю, що гравці зробили це. Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватися", — сказав Ребров.

Хто вийде на Італію

Про наступну гру з Італією тренер каже з побоюванням, адже треба, щоб усі були у строю.

"Ми всі розуміємо, що треба відновлюватись. Потрібно працювати лікарям. Це дуже важливо", — каже він.

Наступний матч відбору збірна України зіграє проти Італії, матч відбудеться 12 вересня, початок о 21:45.

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