Ребров прокоментував нічию збірної України з Англією

Сергій Ребров під час виконання гімну України. Фото: УАФ

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Англією. Поєдинок у відбірковому матчі Євро-2024 завершився з рахунком 1:1.

Слова тренера, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я дякую гравцям, вони зробили дуже важливу та важку роботу. Атмосфера на стадіоні була неймовірною. Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі.

Come on, boys! ✊



Second half starts shortly pic.twitter.com/fw00SgrMDr — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 9, 2023

Ми повинні поважати суперника, але ми також повинні думати про свою гру. Думаю, що гравці зробили це. Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватися", — сказав Ребров.

Хто вийде на Італію

Про наступну гру з Італією тренер каже з побоюванням, адже треба, щоб усі були у строю.

"Ми всі розуміємо, що треба відновлюватись. Потрібно працювати лікарям. Це дуже важливо", — каже він.

Наступний матч відбору збірна України зіграє проти Італії, матч відбудеться 12 вересня, початок о 21:45.

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