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Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Англией

9 сентября 2023 22:22
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Англией
Сергей Ребров во время исполнения гимна Украины. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией . Поединок в отборочном матче Евро-2024 завершился со счётом 1:1.

Слова тренера в материале Новини.LIVE.

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"Я благодарю игроков, они проделали очень важную и тяжелую работу. Атмосфера на стадионе была невероятной. Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы.

Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться", — сказал Ребров.

Кто выйдет в Италию

О следующей игре с Италией тренер говорит с опаской, ведь надо, чтобы все были в строю.

"Мы все понимаем, что нужно восстанавливаться. Нужно работать врачам. Это очень важно", — говорит он.

Следующий матч отбора сборная Украины сыграет против Италии, матч состоится 12 сентября, начало в 21:45.

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