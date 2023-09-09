Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Англией

Сергей Ребров во время исполнения гимна Украины. Фото: УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией . Поединок в отборочном матче Евро-2024 завершился со счётом 1:1.

Слова тренера в материале Новини.LIVE.

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"Я благодарю игроков, они проделали очень важную и тяжелую работу. Атмосфера на стадионе была невероятной. Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы.

Come on, boys! ✊



Second half starts shortly pic.twitter.com/fw00SgrMDr — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 9, 2023

Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться", — сказал Ребров.

Кто выйдет в Италию

О следующей игре с Италией тренер говорит с опаской, ведь надо, чтобы все были в строю.

"Мы все понимаем, что нужно восстанавливаться. Нужно работать врачам. Это очень важно", — говорит он.

Следующий матч отбора сборная Украины сыграет против Италии, матч состоится 12 сентября, начало в 21:45.

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