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Бущан розповів який момент міг все змінити у грі Україна – Англія

10 вересня 2023 07:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бущан розповів який момент міг все змінити у грі Україна – Англія
Георгій Бущан. Фото: Суспільне
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Георгій Бущан після матчу 5-го туру відбору до Євро-2024 у групі С між збірними України та Англії поділився своєю думкою про гру. Він подякував тренеру та розповів в якому саме моменті його команді пощастило.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE. 

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"За збірну завжди грати особливо. Тому я вдячний тренеру, що довірив мені місце в воротах. У мене була травма, я наполегливо працював, щоб набрати кондиції. Провів гарні збори влітку, провів шість матчів, плюс в Стамбулі за заповнених трибун. Було приємно бачити стільки українців, їхню підтримку — гнали вперед і нічого не дозволили Англії зробити біля наших воріт", – каже Бущан.

У складі суперників відзначився Уокер. Це його перший гол за збірну Англію. Особливо прикро для воротаря, що поцілив він у ближній кут.

"У центрі поля вони контролювали м'яч, пішла передача за спину. Захисник не встиг, на жаль, і футболіст Англії виходив сам на сам. Намагався реагувати, але не пощастило", — зазначив Георгій.

Пощастило в моменті з Сака

Також Бущан розповів, як готувався до матчу та вивчав дії форвардів суперника. Можливо саме це допомогло врятувати свою команду.

"Я теж готуюся до матчу, дивлюся, як діють нападники. Більшість м'ячів, які Сака забивав — це було в дальній кут. Був до цього готовий, але й пощастило, що відбив у поперечину.

Це футбол, вони контролювали м'яч. Намагалися, щоб наша оборона тримала їх перед собою. В Англії гравці найвищого ґатунку, тому дуже сильно передбачати не доводиться. Вони індивідуально сильні, просто пощастило в тому моменті з ударом Сака, що я дістав м'яча", — згадує воротар.

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